سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان الخميس 8 سبتمبر 2022.. ارتفاع طفِيْف

ارتفع سعر الدولار، اليوم، فِيْ لبنان، خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 8 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 35250 و 35300 ليرة للدولار مقابل 35150-35200 ليرة للدولار، فِيْ نهاية تعاملات أمس.

وأعلن مصرف لبنان فِيْ بيان، أن حجم التداول على منصة الصيرفة وصل، الأربعاء، إلَّى 28 مليون دولار، بمعدل 28 ألف ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك. ومؤسسات التبادل على المنصة “.

وقالت مصادر فِيْ مصرف لبنان، إن “سعر الدولار فِيْ منصة الصرافة قد يشهد استقراراً نسبياً اليوم عَنّْد 27600 ليرة لبنانية”، مشيرة إلَّى أن “هناك احتمال تصعيد طفِيْف فِيْ الأسعار”، وأضافت وستتضح التداولات فِيْ السوق خلال ساعات النهار، فِيْ حين أن الترتيبات المالية المرتبطة بالدولار بين البنوك والبنك المركزي لا تزال كَمْا هِيْ ولا توجد عقبات كبيرة، بحسب “لبنان 24”.

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الأربعاء، قادة لبنان إلَّى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة بما يتفق مع دستور البلاد.

وقالت “نريد أن نرى حكومة لبنانية قادرة على تنفِيْذ الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد اللبناني”.

فِيْ صيف عام 2022، تحول لبنان إلَّى “موطن السائحين وأصحاب الدولارات فقط” فِيْما يتعلق بارتفاع الأسعار والتسعير الفادح بالعملة الخضراء بعد “إضفاء الشرعية” عليها من قبل وزارة السياحة وأغلبية المطاعم والنوادي الليلية. فرض “حد أدنى لسعر الفاتورة لا يقل عَنّْ 500 ألف جنيه للفرد”.

لكن الموسم أصبح شريان حياة، خاصة للشباب اللبناني، ومصدرًا رئيسيًا للتوظيف، مع العلم أن المفارقة هذا العام كانت “البقشيش” الذي حل محل “تقنين الرواتب”.

، يعد موسم الصيف، الذي “روجت له وزارة السياحة مؤخرًا، بإطلاق حملة” Hello Baltlala “، مصدرًا أساسيًا لسائقي سيارات الأجرة، وهُو” الاتجاه الجديد “المعروف باسم” tuk-tuk “، وللباعة الجائلين فِيْ الشواطئ العامة والشوارع التي تشهد أنشطة ترفِيْهِيْة ليلية ومناطق تقام فِيْها المهرجانات. ، وكذلك “تجار السلة”.

تنشط المهن الصيفِيْة فِيْ لبنان، لا سيما تلك المتعلقة بالشواطئ والمسابح الخاصة والنوادي الليلية وتلك التي تعتبر “أسطح المنازل” ودور الضيافة والفنادق والشاليهات المليئة بالزبائن، بما فِيْ ذلك المحجوزة بالكامل حتى نهاية شهر أيلول / سبتمبر الجاري، و وشهد العام الحالي رغم الأزمة افتتاح مؤسسات سياحية جديدة كَمْا ساهم فِيْ زيادة فرص العمل خاصة للشباب وطلبة الجامعات.

وصف الأمين العام لاتحاد المنشآت السياحية فِيْ لبنان جان بيروتي، موسم صيف 2022 بـ “الممتاز”، إذ يتوقع أن يصل عدد الوافدين إلَّى البلاد حتى أواخر آب إلَّى مليون و 200 ألف سائح، لافتا إلَّى وأوضح فِيْ حواره مع العربي الجديد أن الدخل من شهر مايو الماضي حتى الآن بلغ قرابة 3 مليارات دولار.

ويشير بيروتي إلَّى أن قطاع السياحة فقد أكثر من 40 ألف موظف بسبب الأزمة الاقتصادية وتركوا للعمل فِيْ الخارج، لكننا استطعَنّْا جلب أعداد جديدة، ويوجد نحو 200 ألف موظف فِيْ إطار الموسمية وغير الموسمية. الفئة الموسمية الذين يعيشون فِيْ هذا القطاع ويكسبون عيشهم منه.

ويشير إلَّى أن مستوى الدخل هذا العام هُو الأدنى مقارنة بما قبل عام 2022، بحيث تم تعديل الرواتب، ويتلقى الموظف ما يصل إلَّى 50 فِيْ المائة أقل قيمة بسبب الانهِيْار، لكن ما يختلف هُو “البقشيش”. والتي أصبحت عاملا مؤثرا للموظف يفوق دخله فِيْ بعض الأحيان وخاصة ما يحصل عليه من الوافدين وأصحاب الدولار.

وقال خالد نزهة نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهِيْ والنوادي الليلية والحلويات للعربي الجديد “قبل الأزمة الاقتصادية، كان قطاع السياحة يوظف حوالي 160 ألف لبناني مسجلين فِيْ الضمان الاجتماعي، وما بين 40 و 45 الفا اعتبروا موسمي “.

وأضاف “بسبب الأحداث السياسية والاقتصادية والصحية، مع إغلاق البلاد بسبب كورونا، وانفجار ميناء بيروت، هاجرت أعداد كبيرة من الموظفِيْن والعاملين فِيْ قطاع السياحة، خاصة وأن المطاعم التي لها فروع فِيْ الخارج ويحتاجون إلَّى خبرات لبنانية عرضت عليهم العمل برواتب أقل من المعتاد. ما يأخذونه أو يعطونه للعمال فِيْ الخارج، فِيْما يتعلق بالأزمة فِيْ لبنان التي دفعتهم لقبول العمل فِيْ جميع حالاته، باستثناء الأشخاص الذين فقدوا عملهم. بسبب تدمير المطاعم فِيْ محيط بيروت والمناطق الأكثر تضررا.