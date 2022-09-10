سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 10 سبتمبر 2022.. ارتفاع هامشي

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة صباح السبت 10 أيلول 2022 بشكل هامشي فِيْ تعاملات السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

تراوح سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 35250-35300 ليرة للدولار.

مقابل 35200 و 35250 جنيه للدولار خلال تعاملات الجمعة.

وأعلن مصرف لبنان فِيْ بيان أصدره أمس الجمعة، أن “حجم التداول على منصة الصيرفة بلغ 42 مليون دولار، بسعر 28200 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها. البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة “.

فِيْ أعقاب الأزمة الاقتصادية التي كان البنك الدولي يصنفها ضمن الأسوأ فِيْ العالم منذ عام 1850، فقدت العملة المحلية أكثر من تسعين بالمائة من قيمتها مقابل الدولار، وأكثر من 80 بالمائة من اللبنانيين تحت خط الفقر. خط.

بعد خمسة أشهر من مسودة اتفاقية لبنان مع صندوق النقد الدولي، والتي عززت الآمال فِيْ أن يتمكن أخيرًا من تجميع عَنّْاصر خطة الإصلاح الاقتصادي لمعالجة الانهِيْار المالي للبلاد، تعرقل النخب السياسية والمالية آفاق تأمين أي حزمة إنقاذ. .

لا تزال الجهُود المبذولة لتنفِيْذ ثمانية إصلاحات طلبها صندوق النقد الدولي راكدة فِيْ مواجهة مقاومة من السياسيين الذين يدافعون عَنّْ المصالح الخاصة ويتهربون من المساءلة.

وهذا يعَنّْي أنه من المحتمل أن يكون للبنان القليل ليقدمه فِيْ الاجتماع السنوي لمجلس إدارة الصندوق فِيْ أكتوبر لدعم جهُوده للحصول على 3 مليارات دولار من المساعدات، ويزيد الشكوك حول ما إذا كانت الحكومة ستخرج بخطة لمعالجة الأزمة.

فِيْ الأسبوع الماضي، أبلغ صندوق النقد الدولي الحكومة أن محاولته الوحيدة حتى الآن للإصلاح التشريعي لمعالجة الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ ثلاث سنوات – تعديلات قانون السرية المصرفِيْة – لا تزال تعاني من “أوجه قصور كبيرة”، بعد أن قام المشرعون بتخفِيْف النص الأصلي.، حسب الملخص. قانوني من الصندوق اطلعت عليه رويترز.

بالإضافة إلَّى الآفاق القاتمة، تواجه خطة لسد فجوة فِيْ الموارد المالية للدولة – تبلغ حوالي 72 مليار دولار وتتزايد – اعتراضات البعض منهم من البنوك التي ترى أن الخطة تضع جزءًا كبيرًا من العبء عليهم. .

على الرغم من عدم إحراز أي تقدم، لا يوجد ما يشير إلَّى انسحاب صندوق النقد الدولي. وبينما تحث مسودة الاتفاقية على تنفِيْذ الإصلاحات فِيْ الوقت المناسب، فإنها لا تحدد مَوعِدًا نهائيًا.

وتقول الحكومة إنها لا تزال ملتزمة بمسار صندوق النقد الدولي، الذي يُنظر إليه على أنه السبيل الوحيد للخروج من أزمة متجذرة فِيْ سنوات من الفساد والهدر والسياسات المالية غير المستدامة.

حلول سحرية

يعلق البعض آمالهم فِيْ اتجاه آخر، ويتوقعون أن حقول الغاز البحرية غير المؤكدة قد توفر يومًا ما طريقًا للخلاص، على الرغم من أن تطويرها قد يستغرق سنوات. وقال حزب الله المدعوم من إيران إن هذا هُو الحل الوحيد.

كَمْا أيدت بعض البنوك اللبنانية اقتراحًا باستخدام جزء من احتياطيات النفط والغاز المستقبلية لسد الفجوة المالية، وهِيْ فكرة يقول خبراء صندوق النقد الدولي إنها لن تكون مقبولة لدى الصندوق.

من ناحية أخرى، فإن احتياطيات العملات الأجنبية التي تمثل باقي أموال المودعين آخذة فِيْ النفاد. وقال البنك المركزي فِيْ يونيو حزيران إن هذه الاحتياطيات تراجعت 2.2 مليار دولار فِيْ 2022 إلَّى نحو 11 مليار دولار.