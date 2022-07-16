سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 16 يوليو 2022.. الليرة تنهار

قفز سعر الدولار فِيْ لبنان، اليوم، أمام الجنيه، خلال تعاملات يوم السبت 16 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم السبت فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 29450 و 29500 ليرة للدولار.

وفِيْ ختام تعاملات أمس الجمعة، تراوح سعر الدولار فِيْ السوق السوداء اللبنانية بين 29500 و 29550 ليرة مقابل كل دولار.

بلغ حجم التداول على منصة “صيرفة” للصرافة، فِيْ ختام تداولات أمس الجمعة، نحو 30 مليون دولار، بسعر 25600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك والصرافة. المؤسسات على المنصة.

لبنان ينتظر ثلاثة إلَّى أربعة مليارات دولار مع وصول السائحين، والتي ستتدفق خلال فترة ثلاثة أشهر، وهذا المبلغ يعادل قيمة الدعم الذي يطمح لبنان للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، موزعة على أقساط. على مدى 46 شهرًا.

يأمل البعض أن تقلص عائدات السياحة فِيْ لبنان من سعر صرف الدولار، لكن خبراء سوق المال يرون أن دخول هذا المبلغ من الدولارات سيؤدي إلَّى استقرار سعر الصرف خلال موسم الصيف، لكن الدولار سيرتفع مرة أخرى بعد انتهاء تلك الفترة.

وفِيْ حديثه عَنّْ أموال المغاربة، قال المستشار المالي ميشال قاز “معظم المغتربين لديهم أموال وحسابات فِيْ البنوك اللبنانية، وهم من وقعوا فِيْ الفخ قبل اندلاع الأزمة فِيْ لبنان، حيث قامت البنوك بمختلف أنواعها. الإغراءات لجذب دولارات جديدة بفائدة تزيد عَنّْ 10٪. اليوم. أموال المغتربين عالقة فِيْ البنوك، وبالتالي سيحاولون التصرف فِيْها بالدولار أو الجنيه، إما لقضاء إجازاتهم، أو لمساعدة عائلاتهم فِيْ لبنان “.

وتابع فِيْ تصريح صحفِيْ، “بما أن هذه الأموال لن تكفِيْ لقضاء العطلة فِيْ لبنان، فإننا نراها تزود بالدولارات الجديدة، ولن يأتي المغترب بأمواله لإيداعها فِيْ البنوك اللبنانية بعد أن فقد الثقة بها”. خاصة بعد ارتفاع الفائدة العالمية إلَّى 3 و 4٪، وبالتالي فإن هذه الدولارات لن توفر الليرة. لبنان، بحسب موقع “lebanon24”.