سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 17 سبتمبر 2022.. أعلى من 38 ألف ليرة

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 17 أيلول 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلَّى 39.500 ألف ليرة للشراء و 38600 ألف ليرة للبيع، مقابل 37.900 ألف ليرة للشراء و 38 ألف ليرة للبيع، أمس، بحسب إلَّى منصة “الأمراء” لمراقبة سعر الدولار فِيْ لبنان فِيْ الوقت الحقيقي. .

أفاد مصرف لبنان المركزي، أمس، أن حجم التداول على منصة “الصيرفة”، أمس الجمعة، بلغ 57 مليون دولار، بمعدل 29600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك. ومؤسسات الصرف على المنصة.

سلاح بديل لأجهزة الصراف الآلي

وتعرضت البنوك اللبنانية لمزيد من الاعتداءات، حيث قال مصدر أمني، إن رجلاً يحمل مسدساً اتضح أنه لعبة، اعتقل بعد أن اقتحم بنكاً لبنانياً لاستعادة مدخراته المجمدة فِيْ الجهاز المصرفِيْ، فِيْ على الأقل ثالث حادث من نوعه هذا الأسبوع.

منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من الوصول إلَّى مدخراتهم منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية قبل ثلاث سنوات، مما ترك العديد من السكان غير قادرين على سداد احتياجاتهم الأساسية.

لم يتم تقنين ضوابط رأس المال، لكن المحاكَمْ كانت بطيئة فِيْ إصدار أحكام لصالح المودعين الذين يحاولون الحصول على مدخراتهم من خلال رفع دعاوى قضائية ضد البنوك، مما دفع البعض للبحث عَنّْ طرق بديلة للحصول على أموالهم.

وأوضح المصدر أن الرجل تمكن اليوم الجمعة من استرداد جزء من أمواله من بنك بيبلوس فِيْ مدينة الغازية الجنوبية قبل اعتقاله، مضيفا أن السلاح الذي كان بحوزته يعتقد أنه لعبة.

ولم يتسن الاتصال بمسؤولين فِيْ بنك بيبلوس للتعليق.

وجاء حادث الجمعة فِيْ أعقاب حادثين آخرين فِيْ العاصمة بيروت وبلدة عاليه يوم الأربعاء، تمكن خلاله المودعون من استرداد جزء من أموالهم بالقوة باستخدام مسدسات لعبة يعتقد خطأ أنها أسلحة حقيقية.

يوم الخميس، حثت جمعية مصارف لبنان السلطات على محاسبة المتورطين فِيْ “الاعتداءات اللفظية والجسدية” على البنوك، وقالت إن البنوك نفسها لن تتساهل.

ألقي القبض على رجل الشهر الماضي بعد أن اقتحم أحد البنوك فِيْ بيروت لسحب أموال لوالده المريض، لكن أطلق سراحه دون تهمة بعد أن أسقط البنك دعواه القضائية ضده.