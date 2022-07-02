سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 2 يوليو 2022.. الليرة تنهار

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان، فِيْ بداية التعاملات يوم السبت 2 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

تراوح سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 28.550 و 28600 ليرة للدولار.

أغلقت السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) أمس على سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، تراوح بين 28450 و 28550 ليرة للدولار، فِيْما كان سعر الدولار فِيْ لبنان صباح الجمعة 28100 ليرة للشراء و 28150 ليرة. للبيع.

فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها، ويعيش حوالي 80٪ من السكان تحت خط الفقر.

فِيْ نيسان، اتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تمويل 3 مليارات دولار بشرط تنفِيْذ إجراءات أساسية لمعالجة أزمته المالية التي تحولت إلَّى أزمة شاملة فِيْ تشرين الأول 2022.

ويحتمل أن يحصل لبنان على قرض يصل إلَّى 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لضمان احتياطي الذهب فِيْ لبنان والبالغ 35568.40 طناً.

احتياطيات الذهب فِيْ لبنان

نشر مجلس الذهب العالمي تقريره لشهر يونيو 2022 عَنّْ احتياطيات البنوك المركزية فِيْ عالم الذهب، وأظهرت البيانات أن الاحتياطيات بلغت 35568.40 طن من المعدن.

الذهب ملاذ آمن، خاصة فِيْ أوقات الأزمات، حيث يتجه كثير من الناس إلَّى شرائه للتحوط من مخاطر التضخم، وفِيْ السنوات الماضية ارتفعت أسعار المعدن الثمين فِيْ ظل أزمة فِيْروس كورونا وتداعياتها.

سعر “صرف” الدولار فِيْ لبنان

أعلن مصرف لبنان أن حجم التداول على منصة الصرف بلغ نحو 55 مليون دولار يوم الجمعة، بسعر 25300 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان فِيْ بيانه “المصارف ومؤسسات الصرافة الى الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات البيع والمشتريات على منصة الصرافة وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن”.