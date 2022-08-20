سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 20 أغسطس 2022.. الليرة تتراجع

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 20 آب 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 33300 و 33350 ليرة للدولار، بحسب منصة “lirarate.org” لرصد تحركات سعر الدولار فِيْ السوق اللبنانية الموازية. على مدار الساعة.

وأغلق سعر صرف الدولار، السوق الموازية مساء أمس الجمعة، مسجلاً ما بين 33100 ألف جنيه للشراء و 33150 ألف جنيه للبيع للدولار الواحد.

سيناريوهات أمام مصرف لبنان

وقالت مصادر مصرفِيْة فِيْ تصريحات صحفِيْة، “من غير المعروف ما إذا كان مصرف لبنان سيلجأ إلَّى إصدار تعميم جديد من شأنه أن يحد من ارتفاع سعر العملة الخضراء”. من المحتمل جدا حدوث أي لحظة، وقد حدث ذلك فِيْ فترة سابقة “.

وفِيْ حال قرر مصرف لبنان التدخل فِيْ الوقت الحاضر فسيتم ذلك من خلال منصة “الصرف” والبنوك لضخ الدولار فِيْ السوق، وأضاف “قبل شهُور كان البنك قادراً على لمعالجة ارتفاع سعر الدولار من خلال إجراء تعديلات على القرارات المتعلقة بسعر الصرف، ولكن هذا يعتمد الآن على قدرة البنك على زيادة التداول على تلك المنصة.

وقال المحلل الاقتصادي أنطوان فرح فِيْ مقابلة مع إذاعة صوت لبنان 100.5 “سعر الدولار فِيْ السوق السوداء سعر مصطنع”.

وأشار فرح إلَّى أن “صعودها مرتبط بحجم تدخل مصرف لبنان الذي يبدو أنه اتخذ قرار حصر التدخل لمواكبة عملية رفع الدولار الجمركي وربطه برفع رواتب القطاع العام. ”

وتابع المحلل الاقتصادي اللبناني، أن “مصرف لبنان يسمح بارتفاع سعر صرف الدولار تفاديا لطباعة العملة”، كاشفا أن “سعر الدولار سيستمر فِيْ الارتفاع فِيْ الأيام المقبلة”، وأضاف “من المؤكد ان المواطن سيدفع الثمن وعليه يجب وضع خطة انقاذ اقتصادي “.