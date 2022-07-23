سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 23 يوليو 2022.. الليرة تتعافى

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات الصباحية ليوم السبت 23 تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار فِيْ لبنان .. توقعات آب

وتتوقع مصادر مصرفِيْة أن يتراجع تراجع الدولار فِيْ السوق الموازية (السوداء) بشكل كبير من بداية آب حتى منتصفه، أي فِيْ فترة الذروة لوصول السياح والمغتربين إلَّى لبنان.

وأكدت المصادر أن استقرار السعر اليوم، رغم توقف منصة الصرف أو غياب تداولها، باستثناء بعض الشركات وليس الأفراد، يعود إلَّى أن “السوق يغذي نفسه بنفسه” بالدولار، والمصدر الأكبر. ومن هذه الدولارات وافدون وسائحون بلغ عددهم هذا الشهر ما بين 20 و 22 ألفا يوميا. ، هذا الحجم يكفِيْ لتمويل سوق الدولار.

أما بالنسبة لشهر أغسطس فستزداد هذه الأرقام وسيزداد تدفق الدولار معها، الأمر الذي سيؤدي إلَّى انخفاض سعره ليعود إلَّى معدلاته الحالية فِيْ منتصف سبتمبر وبداية موسم الخريف، بحسب وسائل إعلام محلية. .

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

انخفض سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح اليوم السبت، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراوحت بين 29580 و 29630 ليرة للدولار.

وأغلق سعر صرف الدولار فِيْ السوق الموازية مساء أمس الجمعة مسجلا ما بين 29650-29700 ليرة للدولار الواحد.

خطة لرفع الدعم عَنّْ الخبز

قال وزير الاقتصاد اللبناني فِيْ حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، إن 75٪ من المنتظرين هم من النازحين السوريين، بينما يذهب 400 ألف كيس خبز يوميا إلَّى هؤلاء النازحين، الذين يستفِيْدون من 7 ملايين دولار دعما شهريا من الاحتياطي الإلزامي للخبز. .

وتابع، خلال السنوات الماضية، تم دعم 600 ألف طن دقيق سنويًا، بمبلغ يتراوح بين 20 و 22 مليون دولار شهريًا، لكن مع قيام الوزير سلام مؤخرًا بتقليص الدعم على الدقيق المخصص لصناعة الخبز فقط، المبلغ الشهري المخصص إلَّى دعم الخبز انخفض إلَّى حوالي 17 مليون دولار.

ويعتبر سلام أن “سياسة الدعم القديمة التي اعتمدتها الحكومة السابقة كانت غير سليمة وتم تنفِيْذها بطريقة عشوائية وفِيْ ظل غياب الشفافِيْة. فِيْ النهاية، يتحول الدعم فِيْ غياب الرقابة وفِيْ ظل التهريب والحدود الخارجة عَنّْ السيطرة إلَّى سرقة واستنزاف لاحتياطيات مصرف لبنان “.

وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلَّى أن السياسة الجديدة التي يتبناها “ستؤدي إلَّى الرفع التدريجي للدعم عَنّْ الخبز، على أن يصاحب ذلك دعم مباشر للفئات الأشد فقراً من خلال بطاقات تمويل تمكنهم من الاستفادة من مبالغ محددة من الخبز”. المال “.