سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 24 سبتمبر 2022.. الليرة تنهار

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة صباح السبت 24 أيلول 2022 فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 37950 – 38050 ليرة للدولار، بحسب منصة “lirarate.org” المتخصصة بمراقبة سعر الدولار فِيْ السوق. السوق السوداء اللبنانية.

سعر الدولار فِيْ لبنان على منصة الصرف

وبلغ حجم التداول على منصة “صيرفة”، مساء الجمعة 23 أيلول 2022، نحو 36 مليون دولار، بمعدل 29800 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي تنفذها المصارف والصرافة. المؤسسات على المنصة.

وشدد مصرف لبنان للمصارف ومؤسسات الصرافة على ضرورة الاستمرار فِيْ تسجيل جميع عمليات البيع والمشتريات على منصة “الصيرة”، وفق التعاميم الصادرة بهذا الشأن.

مفاوضات صندوق النقد الدولي

قال رئيس الجمهُورية اللبنانية ميشال عون، عقب لقائه مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إرنستو راميريز، فِيْ قصر بعبدا، الأربعاء الماضي، إنه ينتظر تنفِيْذ العديد من الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لكن ظهرت عقبات عدة. عدد من أطراف النزاع. الداخلية أخرت تحقيق المطلوب، وهُو ما يشكل بداية مسيرة الانتعاش الاقتصادي فِيْ البلاد، موضحا أن هذه المعوقات عمقت من تدهُور الوضع الاقتصادي.

من جهته، أعرب راميريز عَنّْ رغبة إدارة الصندوق فِيْ مواصلة التعاون والدعم مع لبنان رغم كل التأخيرات التي حدثت، مستغرباً الغموض الذي ساد على مستوى السلطتين التنفِيْذية والتشريعية، لا سيما فِيْما يتعلق بإجراء الإصلاحات اللازمة للمضي قدماً. الاقتصاد اللبناني، علما أن كل تأخير يؤدي إلَّى إضاعة لبنان للوقت والنتائج.

وشدد وفد صندوق النقد الدولي على ضرورة إعادة الثقة بالقطاع المالي والمصرفِيْ المتمثل فِيْ مصرف لبنان والمصارف، فِيْ ظل فقدان الثقة بهذين القطاعين، لافتا إلَّى أنه كان يأمل أن يحرز لبنان تقدما فِيْ مجال الإصلاحات. بعد الانتخابات النيابية لتتمكن من التوقيع على اتفاقية التمويل النهائية فِيْ أواخر سبتمبر أو الشهر المقبل. .

وشدد الوفد على ضرورة توحيد سعر الصرف والإسراع بإعداد مشروع موازنة 2023 بعد إقرار موازنة العام الجاري.

وأشاد الرئيس عون بالجهُود التي يبذلها صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان والدور الذي يلعبه فِيْ هذا الصدد السيد راميريز والممثل المقيم فِيْ لبنان السيد فِيْديريكو ليما.