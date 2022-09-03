سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 3 سبتمبر 2022.. الليرة تنهار

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان خلال التعاملات المبكرة، صباح السبت 3 سبتمبر 2022، فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح بين 34.500 ألف ليرة للشراء، و 34.600 ألف ليرة للبيع، مقابل 34.300 ليرة للشراء و 34.400 ليرة للبيع بنهاية التداولات. أمس، بحسب المنصة “الأمينية” لمراقبة أسعار الدولار فِيْ لبنان. .

تراوح متوسط ​​سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات الجمعة فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 34750-34850 ليرة للدولار الواحد.

وبلغ حجم التداول على منصة “الصيرة”، فِيْ نهاية تعاملات الجمعة، 95 مليون دولار، بمعدل 27600 ليرة للدولار، بحسب أسعار الصرف للعمليات التي نفذتها البنوك ومؤسسات الصرافة على المنصة.

الإفلاس يهدد موزعي الوقود فِيْ لبنان

قال ممثل موزعي الوقود فِيْ لبنان، فادي أبو شقرا، إن “مالكي وموزعي المحطات تكبدوا مؤخرًا خسائر كبيرة بسبب آلية التسعير الجديدة التي تم اعتمادها للوقود”.

وتابع “الفروق فِيْ سعر الدولار تراكَمْت هذه الخسارة بشكل كبير، خاصة أن شراء وبيع الوقود يتأثر بتقلبات السوق بشكل كبير، ويترك ضربة كبيرة فِيْ المحطات”.

وأضاف “نرى مؤامرة كبرى ضد قطاع المحروقات لإنهاء دوره الاقتصادي النشط، ونؤكد أن هذا الأمر يجب أن يتعامل معه فوراً من قبل المعَنّْيين، لأن أي إضراب على هذا القطاع يعَنّْي انتكاسة اقتصادية بكل المقاييس. بحسب “lebanon24”.

واختتم أبو شقرة بالقول “التخوف من إفلاس العديد من المحطات وإغلاقها بسبب التباين فِيْ سعر صرف الدولار وعدم القدرة على التعامل مع الخسائر، لهذا الوضع صعب للغاية ونأمل أن ينصفنا العدالة”. للمحطات والموزعين سينجزون باسرع وقت قبل فوات الاوان. اللهم بلغني.