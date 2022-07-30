سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان السبت 30 يوليو 2022.. استقرار الليرة

انخفض سعر الدولار فِيْ لبنان خلال تعاملات صباح اليوم السبت 30 يوليو / تموز 2022، فِيْ السوق الموازية (السوداء) غير الرسمية.

سعر الدولار اليوم فِيْ لبنان

تراوح سعر الدولار بين 30150 و 30200 جنيه للدولار فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

قال مصرف لبنان المركزي، الخميس، إنه سيواصل السماح للبنوك بشراء الدولار دون سقف عبر منصته للصرافة حتى نهاية أغسطس.

بدأ تدخل البنك المركزي فِيْ سوق العملات فِيْ يناير، وأدى فِيْ البداية إلَّى رفع قيمة الليرة إلَّى نحو 23 ألف جنيه للدولار، ارتفاعا من أدنى مستوى لها على الإطلاق عَنّْد 34 ألف جنيه، وانخفضت قيمة الليرة منذ ذلك الحين.

فِيْ الوقت الذي يتأوه فِيْه كثير من اللبنانيين فِيْ ظل الانهِيْار الاقتصادي المدمر، أدى نقص الخبز المدعم إلَّى تفاقم المعاناة وأثار العديد من المشاحنات خارج المخابز، تحول بعضها إلَّى حوادث إطلاق نار فِيْ الهُواء.

وتفاقمت المشكلة منذ اندلاع “حرب أوكرانيا” التي عطلت إمدادات القمح من المورد الرئيسي للحبوب فِيْ لبنان.

لكن أزمة الخبز مرتبطة أيضًا بمضاعفات الأزمة المالية اللبنانية التي فقدت العملة المحلية أكثر من 90٪ من قيمتها فِيْ غضون ثلاث سنوات.

وصلت سفِيْنة تحمل شحنة حبوب قادمة من المناطق الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، إلَّى ميناء طرابلس فِيْ لبنان.

وقالت السفارة الأوكرانية فِيْ تدوينة على صفحتها على فِيْسبوك إن سفِيْر أوكرانيا فِيْ لبنان إيهُور أوستاش أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الخميس بهذا التطور وطلب منه توضيح الموقف.

وأضافت السفارة أن الباخرة السورية وصلت إلَّى ميناء طرابلس أمس الأربعاء، مشيرة إلَّى أن شحنة الشعير التي كانت تقلها صُدرت من ميناء فِيْودوسيا فِيْ شبه جزيرة القرم على البحر الأسود.

فِيْ 26 يوليو / تموز، أقر مجلس النواب اللبناني تعديلات طال انتظارها على قانون السرية المصرفِيْة، بحسب شاهد من رويترز، فِيْ أول استكَمْال لقائمة الإصلاحات التي طلبها صندوق النقد الدولي.

وقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقًا على مستوى الخبراء فِيْ أبريل / نيسان بشأن تمويل بقيمة 3 مليارات دولار لتخفِيْف الأزمة الاقتصادية فِيْ البلاد، والتي وصفها البنك الدولي بأنها من بين أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية منذ الثورة الصناعية.

لكن حزمة التمويل مشروطة بمتطلبات مسبقة تشمل الإصلاحات المالية بما فِيْ ذلك استراتيجية إعادة هِيْكلة البنك، وضوابط رأس المال، وميزانية 2022، وقانون السرية المصرفِيْة المعدل.