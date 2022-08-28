سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأحد 28 أغسطس 2022.. استقرار نسبي

تباينت أسعار الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية التعاملات يوم الأحد 28 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، واستقر فِيْ البنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، ليتداول عَنّْد 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة حافظ سعر الدولار على مستواه فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

كان حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، قد أصدر، فِيْ 25 أغسطس / آب 2022، قرارًا بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كَمْا تم إلغاء الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

كَمْا قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فى البنك المركزى المصرى، ليتداول عَنّْد 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع، مقابل 19.08 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

فِيْما بقي سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

واستقر سعر صرف اليورو فِيْ بنك مصر اليوم عَنّْد حوالي 19.07 جنيه للشراء و 19.26 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

وفِيْ البنوك الخاصة حافظ اليورو على مستواه فِيْ البنك التجاري الدولي ليتداول عَنّْد 19.09 جنيه للشراء و 19.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 22.63 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد المستوى 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع.

كَمْا لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر حيث سجل 22.55 جنيه للشراء و 22.77 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 22.58 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى 5.08 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر صباح اليوم، ليبقى عَنّْد المستوى 5.08 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك التجاري الدولي (CIB) ليتداول عَنّْد 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث انخفض إلَّى نحو 62.12 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 62.55 جنيه للبيع، مقابل 62.15 جنيه للشراء، و 62.49 جنيه للبيع أمس.