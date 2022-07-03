سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأحد 3 يوليو 2022.. استقرار الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات يوم الأحد 3 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وظل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 18.75 جنيه للشراء و 18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.70 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل نحو 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.

جاء سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد 19.66 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر عَنّْد 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع استقرار البنك المركزي عَنّْد مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

كان سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي حوالي 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.98 جنيهات للشراء، و 5 جنيهات للشراء. تخفِيْض السعر.

وحول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك الأهلي إلَّى نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى 58.76 جنيهًا للشراء، و 18.79 جنيهًا للبيع، كَمْا بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر 58.85 جنيهًا للشراء، و 61.26 جنيهًا للبيع.