سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأحد 31 يوليو 2022.. الجنيه يصمد

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأحد 31 يوليو 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك الأهلي عَنّْد 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلاً نحو 18.91 جنيهًا للشراء، و 18.97 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر الإغلاق أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 19.11 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع.

بينما وصل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.16 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

وحول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي CIB ؛ واستقر عَنّْد حوالي 19.14 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي 22.87 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك الأهلي عَنّْد حوالي 22.86 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى بنك مصر 22.87 جنيه للشراء، و 23.20 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي ؛ واستقر عَنّْد 22.90 جنيه للشراء و 23.12 جنيه للبيع بنفس أسعار أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي ليسجل نحو 5.02 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 5.14 جنيه للشراء، 5.16 جنيه للبيع.

استقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، وتكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، نحو 61.45 جنيه للشراء، و 61.79 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي المصري اليوم نحو 59.20 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع.