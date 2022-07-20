سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأربعاء 20 يوليو 2022.. قرب 19 جنيها

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء 20 يوليو 2022، بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم، بالبنك المركزي، إلَّى 18.87 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع، مقابل 18.84 جنيه للشراء، و 18.92 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”. “.

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ وارتفع إلَّى 18.88 جنيه للشراء، و 18.94 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 18.90 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، مقابل 18.87 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي ؛ إلَّى 19.10 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 18.99 جنيه للشراء، و 19.29 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى 19.12 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، مقابل 19.01 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى 22.67 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر “cbe Org.eg”.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري. إلَّى 22.51 جنيه للشراء، و 22.80 جنيه للبيع مقابل 22.36 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى 22.54 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع، مقابل 22.38 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي ( cbe.org.eg).

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 5.03 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْما بلغ سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع أمس.

فِيْما ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 61.34 جنيه للشراء، و 61.69 جنيه للبيع، مقابل 61.22 جنيه للشراء، و 61.56 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 59.07 جنيه للشراء، و 61.58 جنيه للبيع.