سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأربعاء 27 يوليو 2022.. تماسك الجنيه

استقر سعر الدولار، اليوم، فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات يوم الأربعاء، 27 يوليو 2022، بالبنوك وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 18.88 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

ظل سعر الدولار أمام الجنيه المصري عَنّْد المستوى 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” عَنّْد المستوى 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي المصري إلَّى 19.13 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى نحو 19.11 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع أمس.

فِيْما تباين سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر ليسجل نحو 19.11 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، مقابل 19.23 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع أمس.

بينما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.25 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 22.61 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع، مقابل 22.76 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي إلَّى 22.60 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 22.60 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع، مقابل 22.59 جنيه للشراء، و 22.82 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” إلَّى نحو 22.65 جنيه للشراء، و 22.93 جنيه للبيع، مقابل 22.61 جنيه للشراء، و 22.91 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع.

حافظ الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم لدى البنك التجاري الدولي (CIB)، عَنّْد المستوى 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ولم يتغير سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس.

واستقر سعره فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.13 جنيه للشراء و 5.15 جنيه للبيع.

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليسجل نحو 61.39 جنيه للشراء، و 61.81 جنيه للبيع، مقابل 61.40 جنيه للشراء، و 61.87 جنيه للبيع أمس.

فِيْما بلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك الأهلي 59.17 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع، مقابل 59.19 جنيه للشراء، و 61.73 جنيه للبيع أمس.