سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأربعاء 29 يونيو 2022.. تراجع الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، أمام الجنيه، صباح الأربعاء 29 يونيو 2022، فِيْ البنوك وشركات الصرافة، بحسب متعاملين.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe. غزاله. ومثال على ذلك – 18.72 جنيه للشراء و 18.80 جنيه للبيع مقابل 18.71 جنيه للشراء و 18.78 جنيه للبيع أمس.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع، مقابل 18.71 جنيه للشراء، و 18.77 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر تكررت نفس أسعار الدولار فِيْ البنك الأهلي المصري.

وتحرك سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، ليرتفع إلَّى 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 19.75 جنيه للشراء، و 19.84 جنيه للبيع، مقابل 19.76 جنيه للشراء، و 19.85 جنيه للبيع أمس.

وسعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، سجل نحو 19.67 جنيه للشراء، و 19.92 جنيه للبيع، مقابل 19.74 جنيه للشراء، و 19.87 جنيه للبيع أمس.

وفِيْ بنك مصر بلغ سعر اليورو 19.70 جنيه للشراء و 19.92 جنيه للبيع مقابل 19.74 جنيه للشراء و 19.87 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 19.77 جنيه للشراء، و 19.94 جنيه للبيع، مقابل 19.76 جنيه للشراء، و 19.89 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 22.88 جنيه للشراء، و 22.99 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.03 جنيه للبيع أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري نحو 22.82 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.90 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر إلَّى 22.86 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.14 جنيه للبيع أمس.

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB، إلَّى 22.91 جنيه للشراء، و 23.11 جنيه للبيع، مقابل 22.97 جنيه للشراء، و 23.17 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 4.98 جنيه للشراء، لكنه ارتفع مقابل 5.01 جنيه للبيع، مقارنة بسعر أمس 5 جنيهات للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 4.99 جنيه للشراء، مقارنة بسعر الشراء أمس 4.98 جنيه، لكنه استقر عَنّْد 5 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر. .

وأظهرت شاشات التداول سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى 61 جنيها للشراء، و 61.33 جنيها للبيع.