سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الأربعاء 3 أغسطس 2022.. هبوط الجنيه

قفز سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الأربعاء 3 أغسطس 2022، فِيْ تعاملات البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى 18.97 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى 18.99 جنيهًا للشراء، و 19.05 جنيهًا للبيع.

كَمْا ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 19.01 جنيه للشراء، و 19.07 جنيه للبيع، مقابل 18.93 جنيه للشراء، و 18.99 جنيه للبيع أمس.

وانخفضت قيمة العملة المصرية بنسبة 14 فِيْ المائة فِيْ 21 مارس، بعد نحو عام ونصف، دون تغيير يذكر.

توقع مصرفِيْون لـ “العرب اليوم نيوز” أن يستمر الجنيه المصري فِيْ التراجع أمام الدولار، ليصل إلَّى مستوى 20.5 جنيه، بناءً على مؤشرات صندوق النقد الدولي، خاصة فِيْ ظل وجود ضغوط استيراد على الإنتاج. المتطلبات.

قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ، إن صعود الدولار أمام الجنيه يتم بشكل تدريجي وفق آليات العرض والطلب، مستشهداً بما حدث فِيْ الفترة الماضية، منذ مارس الماضي وحتى الآن، قائلاً الدولار وصل إلَّى 18.97 جنيه فِيْ مارس، ثم تراجع مرة أخرى وتحرك فِيْ حدود 18.5 جنيه للدولار. .

أظهر استطلاع لرويترز أن الاقتصاد المصري سيشهد نموا مطردا إلَّى حد ما على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مع تراجع التضخم تدريجيا من أكثر من 10 فِيْ المائة وانخفاض قيمة الجنيه فِيْ المدى القريب.

وأظهر الاستطلاع الذي شمل 19 اقتصاديا، والذي تم إجراؤه فِيْ الفترة من 6 إلَّى 20 يوليو، أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.5 فِيْ المائة فِيْ السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، بارتفاع طفِيْف عَنّْ 5.2 فِيْ المائة قبل ثلاث سنوات. شهُور.

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية فِيْ وقت سابق من هذا الشهر أن الحكومة حافظت على هدفها للنمو عَنّْد 5.5 فِيْ المائة. وقال وزير التخطيط فِيْ وقت سابق هذا الشهر إن الاقتصاد نما بنسبة 6.2 بالمئة فِيْ السنة المالية 2022-2022 التي انتهت فِيْ يونيو حزيران.

من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلَّى 4.9 فِيْ المائة فِيْ العام المالي المقبل 2023-2024 وأن يتسارع مرة أخرى إلَّى 5.4 فِيْ المائة فِيْ 2024-2025.