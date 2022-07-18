سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الإثنين 18 يوليو 2022.. تفوق الجنيه

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح الاثنين 18 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

وسط الاتجاه التصاعدي فِيْ الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، يفضل العديد من المصريين ادخار أموالهم فِيْ شهادات البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، والتي تقدم عوائد عالية.

وتحقق شهادات البنك الأهلي أعلى عائد فِيْ مصر والبالغ 14٪، حيث تبدأ قيمة شهادة البنك الأهلي من 1000 جنيه فقط.

يتراوح العائد السنوي على شهادات الادخار لمدة 3 سنوات فِيْ السوق المصري بين 13.25٪ و 14٪، وعلى رأسه شهادات البنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم فى مصر

سجل سعر الدولار اليوم، البنك المركزي المصري، نحو 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، مقابل 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org.eg”. . ”

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ واستقر عَنّْد 18.83 جنيه للشراء و 18.89 جنيه للبيع. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد المستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وانخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 18.99 جنيهًا للشراء، و 19.08 جنيهًا للبيع، مقابل 19.18 جنيهًا للشراء، و 19.26 جنيهًا للبيع أمس.

فِيْما ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي ؛ إلَّى نحو 18.84 جنيهًا للشراء، و 19.07 جنيهًا للبيع، مقابل 18.74 جنيهًا للشراء، و 19 جنيهًا للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى نحو 18.86 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع، مقابل 18.76 جنيه للشراء، و 19.02 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 22.31 جنيه للشراء، و 22.41 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر “cbe Org.eg”.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ ونحو 22.23 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 22.25 جنيهًا للشراء، و 22.45 جنيهًا للبيع، مقابل 22.16 جنيهًا للشراء، و 22.49 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

فِيْما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 61.18 جنيهًا للشراء، و 61.46 جنيهًا للبيع، مقابل 61.16 جنيهًا للشراء، و 61.57 جنيهًا للبيع أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى نحو 58.79 جنيه للشراء، و 61.33 جنيه للبيع، مقابل 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع أمس.