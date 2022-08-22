سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الإثنين 22 أغسطس 2022.. ثبات الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر صباح يوم الاثنين 22 أغسطس 2022 بالتداول فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 19.10 جنيه للشراء و 19.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

كان البنك المركزي المصري قد خالف توقعات معظم البنوك الاستثمارية فِيْما يتعلق برفع سعر الفائدة، حيث قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.

قررت لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 18 أغسطس الجاري، تثبيت سعر الفائدة كَمْا هُو دون تغيير، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال عام.

وحدد البنك المركزي سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر التشغيل الرئيسي للبنك المركزي عَنّْد مستوى 11.25٪ و 12.25٪ و 11.25٪ على التوالي، وأبقى معدل الائتمان والخصم عَنّْد مستوى 11.75٪.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.42 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

وتفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، حيث انخفض إلَّى 19.16 جنيه، مقابل 19.18 جنيه أمس للشراء، فِيْما استقر اليورو عَنّْد 19.34 جنيه للبيع. وهُو نفس سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر.

وتراجع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB ليسجل نحو 19.18 جنيه للشراء و 19.36 جنيه للبيع مقابل 19.40 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 22.59 جنيه للشراء، و 22.68 جنيه للبيع، مقابل 23 جنيه للشراء، و 23.10 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي ». cbe.org.eg ”.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي، حيث انخفض إلَّى 22.52 جنيهًا مقابل 22.56 جنيهًا أمس للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 22.87 جنيهًا للبيع. وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك مصر.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، بنحو 22.54 جنيه للشراء، و 22.90 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع. فِيْ الامس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي، اليوم، على سعر تداول الريال السعودي فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

ظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، نحو 62.12 جنيه للشراء، و 62.39 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 59.98 جنيه للشراء، و 62.36 جنيه للبيع.