سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الإثنين 29 أغسطس 2022.. تماسك الجنيه

تباينت أسعار الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية التعاملات يوم الاثنين 29 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، واستقر فِيْ البنوك التجارية والخاصة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، ليتداول عَنّْد 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة حافظ سعر الدولار على مستواه فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

أصدر حسن عبد الله، القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، فِيْ 25 أغسطس 2022، قرارًا بإلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كَمْا تم إلغاء الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

كَمْا قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، ليتداول عَنّْد 19.06 جنيه للشراء، و 19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

فِيْما بقي سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد 19.04 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر اليوم.

وفِيْ البنوك الخاصة، تفاوت سعر اليورو فِيْ البنك التجاري الدولي ليبلغ 19.06 جنيهًا للشراء، و 19.39 جنيهًا للبيع، مقابل 19.09 جنيهًا للشراء، و 19.28 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد مستوى 22.48 جنيه للشراء، و 22.58 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه لبيع أمي، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي المصري اليوم، عَنّْد 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع، لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر، ليسجل نفس الأسعار.

تفاوت سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي، حيث سجل نحو 22.48 جنيهًا للشراء، و 22.87 جنيهًا للبيع، مقابل 22.58 جنيهًا للشراء، و 22.80 جنيهًا للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تفاوت سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى 5.09 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس، بحسب المركزي. نشرة البنك “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر صباح اليوم، ليبقى عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك التجاري الدولي (CIB) ليتداول عَنّْد 5.08 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع أمس.

كَمْا تباين سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، حيث سجل نحو 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.12 جنيه للشراء، و 62.55 جنيه للبيع أمس.