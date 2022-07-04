سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الإثنين 4 يوليو 2022.. الجنيه يتراجع

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية تعاملات اليوم الاثنين 4 يوليو 2022، لدى البنك المركزي والبنوك الحكومية والأهلية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى بمقدار 18.77 جنيه للشراء، و 18.85 جنيه للبيع، مقابل 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع أمس، وفقا لبيانات البنك المركزى. موقع مصر “cbe. Org.eg “.

وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى 18.78 جنيه للشراء، و 18.84 جنيه للبيع، مقابل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي بمقدار 18.80 جنيه للشراء، و 18.86 جنيه للبيع، مقابل 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليسجل 19.58 جنيه للشراء، و 19.66 جنيه للبيع، مقابل 19.70 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع أمس.

وسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، سجل نحو 19.46 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع أمس.

جاء سعر اليورو اليوم فى بنك مصر عَنّْد مستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.73 جنيه للبيع، مقابل مستوى 19.66 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع أمس.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد انخفض إلَّى 19.49 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع، مقابل 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 22.71 جنيه للشراء، و 22.81 جنيه للبيع، مقابل 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. .

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى 22.49 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 22.94 جنيه للبيع، مقابل 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع أمس.

بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر 22.46 جنيه للشراء، و 22.92 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي 22.51 جنيه للشراء، فِيْما استقر عَنّْد 22.97 جنيه للبيع، مقابل 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودي اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، مقابل 4.99 جنيهات للشراء، و 5.01 جنيهات للبيع أمس.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى مصر فى البنك الأهلى حوالى 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودى فى بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.99 جنيهات للشراء، و 5.01 جنيهات للبيع. تخفِيْض السعر.

أما عَنّْ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى نحو 5 جنيهات للشراء، و 5.02 جنيهات للبيع، مقابل نحو 4.98 جنيهات للشراء، و 5.01 جنيهات للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

فِيْما بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري نحو 61.22 جنيهًا للشراء، و 61.49 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري 58.86 جنيه للشراء، و 61.43 جنيه للبيع،