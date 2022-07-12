سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 12 يوليو 2022.. الجنيه المصري بإجازة

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات اليوم الرابع من عيد الأضحى، الثلاثاء 12 يوليو 2022، وسط تعاملات محدودة فِيْ شركات الصرافة.

تشهد مصر عطلة رسمية من السبت 9 يوليو إلَّى الخميس 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

سعر الدولار فى مصر اليوم

سجل سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى، صباح الثلاثاء، نحو 18.83 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، وهى نفس أسعار الإقفال أمس، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى. موقع الويب “cbe. Org.eg “.

وسعر الدولار أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، استقر عَنّْد مستوى 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع، وتكررت نفس الأسعار فِيْ البنك. مصر.

لم يتغير سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد مستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، خلال التعاملات المبكرة من صباح الثلاثاء 12 يوليو 2022، نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، دون أى تغيير على سعر الإغلاق أمس الاثنين. وفقا لبيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe. Org.eg “.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد استقر عَنّْد المستوى 18.96 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني، اليوم الثلاثاء، فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد حوالي 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

فِيْما بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم عَنّْد مستوى 22.44 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد 22.45 جنيه للشراء، و 22.73 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، خلال تعاملات فجر اليوم الثلاثاء، عَنّْد المستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg). ).

ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع لدى البنك الأهلي. تكررت نفس الأسعار فِيْ بنك مصر.

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء، و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، مسجلاً نحو 58.93 جنيهًا للشراء، و 61.43 جنيهًا للبيع.