سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.. إلَّى 19.40 جنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 19.30 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.38 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org”. على سبيل المثال “.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى مستوى 19.31 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.29 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى مستوى 19.33 جنيه للشراء و 19.39 جنيه للبيع مقابل 19.31 جنيه للشراء و 19.37 جنيه للبيع أمس.

يتزايد الضغط على الجنيه المصري، حتى بعد أن خفضته الحكومة بنحو 15٪ فِيْ آذار (مارس) الماضي. تسعى مصر جاهدة لدعم اقتصادها بعد أن أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود، وحفزت خروج مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

فِيْ الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 8 سبتمبر، ارتفاع التضخم الأساسي إلَّى 16.7٪ على أساس سنوي فِيْ أغسطس، مقارنة بـ 15.6٪ فِيْ يوليو.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك المركزى إلَّى مستوى 19.57 جنيه للشراء، و 19.68 جنيه للبيع، مقابل 19.35 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe”. .org.eg “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي إلَّى مستوى 19.42 جنيه للشراء، و 19.75 جنيه للبيع، مقابل 19.28 جنيه للشراء، و 19.56 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى مستوى 19.44 جنيه للشراء، و 19.77 جنيه للبيع، مقابل 19.30 جنيه للشراء، و 19.58 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى 22.56 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع، مقابل 22.34 جنيه للشراء، و 22.47 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) إلَّى 22.39 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع، مقابل 22.18 جنيه للشراء، و 22.53 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

قفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، إلَّى مستوى 22.42 جنيه للشراء، و 22.67 جنيه للبيع، مقابل 22.20 جنيه للشراء، و 22.56 جنيه. للبيع امس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي ؛ عَنّْد المستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر)، حيث ارتفع إلَّى نحو 5.13 جنيه للشراء، واستقر عَنّْد 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع. فِيْ الامس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع أمس. .

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 5.25 جنيهات للشراء، و 5.28 جنيهات للبيع، مقابل 5.24 جنيهات للشراء، و 5.27 جنيهات للبيع أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.61 جنيه للشراء، و 62.97 جنيه للبيع، مقابل 62.54 جنيه للشراء، و 62.91 جنيه للبيع أمس.