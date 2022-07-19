سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 19 يوليو 2022.. هبوط مفاجئ للجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح الثلاثاء 19 يوليو 2022، مع البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

بدعم من تشديد البنك المركزي لسياسته النقدية منذ مارس الماضي، أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجعا فِيْ تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلَّى 13.2٪ فِيْ يونيو الماضي على أساس سنوي من 13.5٪ فِيْ العام الماضي. مايو الماضي.

يستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم يتراوح بين خمسة وتسعة بالمائة، لكن عَنّْدما رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس فِيْ مايو الماضي، قالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستتسامح مؤقتًا مع معدل تضخم أعلى من هذا الهدف.

وأبقت اللجنة أسعار الفائدة دون تغيير فِيْ اجتماع يونيو الماضي. ومن المقرر عقد اجتماعها القادم فِيْ 18 أغسطس 2022.

تجري مصر محادثات بشأن برنامج قروض جديد مع صندوق النقد الدولي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر فِيْ مايو الماضي إن قيمته لن تكون كبيرة. فِيْ غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال لقاء ثنائي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي استضافتها المملكة العربية السعودية فِيْ 16 يوليو. دعم أمريكي كبير فِيْ محادثاتها مع صندوق النقد الدولي.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم، بالبنك المركزي، إلَّى نحو 18.84 جنيه للشراء، و 18.92 جنيه للبيع، مقابل 18.82 جنيه للشراء، و 18.90 جنيه للبيع، أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe Org”. .eg. ”

وحول سعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري ؛ وارتفع إلَّى مستوى 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع، مقابل 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 18.87 جنيه للشراء، و 18.93 جنيه للبيع، مقابل 18.85 جنيه للشراء، و 18.91 جنيه للبيع أمس.

الجنيه المصري يلامس أدنى مستوياته فِيْ 5 سنوات ونصف أمام الدولار

سجل الجنيه المصري، أمس الاثنين، أدنى مستوى له فِيْ خمس سنوات ونصف، بعد انخفاضه بنحو 0.05 فِيْ المائة خلال تعاملات اليوم.

وبحسب رويترز، أظهرت بيانات رفِيْنيتيف يوم الاثنين وصول الجنيه المصري إلَّى مستوى 18.91 جنيه مقابل الدولار بحلول الساعة 0818 بتوقيت جرينتش اليوم انخفاضا من مستوى 18.81 الذي سجله يوم الأحد.

وكانت آخر مرة لامست فِيْها العملة المصرية هذا المستوى فِيْ 24 يناير 2017.

سعر اليورو اليوم فى مصر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 19.09 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، مقابل 18.99 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي ؛ إلَّى نحو 18.99 جنيهًا للشراء، و 19.29 جنيهًا للبيع، مقابل 18.84 جنيهًا للشراء، و 19.07 جنيهًا للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

أما بالنسبة لسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد ارتفع إلَّى نحو 19.01 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، مقابل 18.86 جنيه للشراء، و 19.09 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 22.55 جنيه للشراء، و 22.66 جنيه للبيع، مقابل 22.31 جنيه للشراء، و 22.41 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزي. مصر “cbe Org.eg”.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري. إلَّى نحو 22.36 جنيه للشراء، و 22.75 جنيه للبيع مقابل 22.23 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 22.38 جنيه للشراء، و 22.69 جنيه للبيع، مقابل 22.25 جنيه للشراء، و 22.45 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.01 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي ( cbe.org.eg).

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

بينما ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع، مقابل 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع، مقابل 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع أمس.

فِيْما لم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي، ليبقى عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى نحو 61.22 جنيه للشراء، و 61.56 جنيه للبيع، مقابل 61.18 جنيه للشراء، و 61.46 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 58.95 جنيه للشراء، و 61.46 جنيه للبيع، مقابل 58.79 جنيه للشراء، و 61.33 جنيه للبيع أمس.