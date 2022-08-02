سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 2 أغسطس 2022.. هبوط تدريجي للجنيه

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح الثلاثاء 2 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والأهلية.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى حوالى 18.89 جنيه للشراء، و 19 جنيه للبيع، مقابل 18.90 جنيه للشراء، و 18.98 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس، بحسب البنك المركزى. نشرة “cbe.org.eg”.

كان البنك المركزي المصري قد طرح سعر شراء الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين 1 أغسطس 2022 مقابل 19.01 جنيهًا، وهُو مستوى لم تنخفض فِيْه العملة المحلية منذ ديسمبر 2016، عَنّْدما وصلت قيمة الدولار إلَّى 19.30 جنيهًا. جنيه بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف. .

بينما استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي، عَنّْد 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، مسجلاً نحو 18.93 جنيهًا للشراء، و 18.99 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر أمس.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فى مصر لدى البنك المركزى ليسجل حوالى 19.31 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزى “cbe. .org.eg “.

بينما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي إلَّى نحو 19.29 جنيه للشراء، و 19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 19.29 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، مقابل 19.18 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع أمس.

ارتفاع سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي. إلَّى نحو 19.32 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع مقابل 19.20 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي إلَّى نحو 23.08 جنيهًا للشراء، و 23.23 جنيهًا للبيع، مقابل 23 جنيهًا للشراء، و 23.10 جنيهًا للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي، إلَّى نحو 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.31 جنيهًا للبيع، مقابل 22.81 جنيهًا للشراء، و 23.22 جنيهًا للبيع أمس.

كَمْا ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك مصر، إلَّى نحو 22.99 جنيهًا للشراء، و 23.23 جنيهًا للبيع، مقابل 22.81 جنيهًا للشراء، و 23.22 جنيهًا للبيع أمس.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي. إلَّى نحو 23.01 جنيهًا للشراء، و 23.30 جنيهًا للبيع مقابل 22.83 جنيهًا للشراء، وارتفع إلَّى 23.25 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، حيث استقر عَنّْد مستوى 5.03 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 5.06 جنيه للبيع، مقابل 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع أمس.

فِيْما ظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.03 جنيه للشراء، و 5.05 جنيه للبيع وهُو نفس سعر أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

أما سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (CIB) فاستقر عَنّْد المستوى 5.03 جنيهات للشراء، و 5.05 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي فِيْ البنك الأهلي المصري، مسجلاً نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى نحو 61.56 جنيه للشراء، و 62.01 جنيه للبيع، مقابل 61.52 جنيه للشراء، و 61.90 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي فِيْ البنك الأهلي اليوم فِيْ مصر إلَّى نحو 59.30 جنيه للشراء، و 61.89 جنيه للبيع، مقابل 59.29 جنيه للشراء، و 61.88 جنيه للبيع أمس.