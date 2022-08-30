سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الثلاثاء 30 أغسطس 2022.. تراجع الجنيه

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ بداية تعاملات الثلاثاء 30 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.25 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع أمس، بحسب المركزي. نشرة البنك “cbe.org.eg”.

وارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلَّى نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.22 جنيه للبيع، مقابل 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع أمس. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة ارتفع سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى مستوى 19.18 جنيه للشراء و 19.24 جنيه للبيع مقابل 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع أمس.

قال وزير المالية المصري محمد معيط، فِيْ سياق مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد لدعم الإصلاحات الهِيْكلية للاقتصاد المصري وسط تصاعد الأزمات والتحديات العالمية، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل الجديد مستمرة وهِيْ مستمرة. تتحرك فِيْ اتجاه إيجابي.

ونفى الوزير المصري ما تردد عَنّْ طلب الصندوق إلغاء دعم رغيف الخبز وإلغاء الدعم نهائيا. وبدلاً من ذلك، شدد فِيْ مناقشاته على دعم برامج الحماية الاجتماعية.

وشدد معيط على أن قيمة القرض الذي تهدف مصر الحصول عليه لم يتم تحديدها بعد، وهُو ما يتعارض مع الشائعات الحالية بأن القرض يتراوح بين 10 و 15 مليار دولار، ويتم ذلك بعد الدراسة والتحليل، لافتا إلَّى أن الذهاب إلَّى لا يحصل صندوق النقد الدولي بالضرورة على التمويل، لكن يمكنه أن يكون لغرض الإصلاحات الهِيْكلية.

وأضاف أن مصر طلبت رسميًا التعاون مع صندوق النقد الدولي دون الحصول على تمويل قبل الحرب الروسية الأوكرانية، وبعد ذلك تغير القرار للحصول على التمويل.

تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي، وهذه هِيْ المرة الأولى التي تطول فِيْها المفاوضات دون الإعلان عَنّْ التوصل إلَّى اتفاق نهائي.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 19.12 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي »cbe. org.eg “.

بينما انخفض سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى نحو 18.99 جنيهًا للشراء، و 19.27 جنيهًا للبيع، مقابل 19.04 جنيهًا للشراء، و 19.37 جنيهًا للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْ البنوك الخاصة، انخفض اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي. إلَّى نحو 19.01 جنيه للبيع، و 19.29 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، إلَّى نحو 22.38 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع، مقابل 22.47 جنيه للشراء، و 22.60 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe. .org.eg “.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، إلَّى مستوى 22.31 جنيه للشراء، و 22.58 جنيه للبيع، مقابل 22.45 جنيه للشراء، و 22.84 جنيه للبيع أمس. تكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي، إلَّى نحو 22.34 جنيه للشراء، و 22.60 جنيه للبيع، مقابل 22.48 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع أمس.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

بينما تباين سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، حيث ارتفع إلَّى 5.09 جنيه للشراء، بينما كان ثابتًا عَنّْد 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر، صباح اليوم، إلَّى مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB إلَّى نحو 5.09 جنيه للشراء، و 5.12 جنيه للبيع، مقابل 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع أمس.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، إلَّى نحو 5.21 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع، مقابل 5.20 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع أمس.

بينما انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، إلَّى نحو 62.09 جنيه للشراء، و 62.53 جنيه للبيع، مقابل 62.17 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع أمس.