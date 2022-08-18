سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الخميس 18 أغسطس 2022.. صعود جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال بداية التعاملات يوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والأهلية وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى، حيث وصل إلَّى 19.10 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع، مقابل 19.09 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، وفقا لما أفاد به. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

حافظ سعر الدولار اليوم على مستواه مع البنك الأهلي عَنّْد 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

لم يتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليبقى عَنّْد مستوى 19.12 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد بنك الاسكندرية.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ بنك SAIB، فقد سجل 19.08 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ بنك مصر نحو 19.15 جنيه للشراء، و 19.18 جنيه للبيع.

من يخلف طارق عامر فِيْ رئاسة المركزي المصري

أفاد بيان للرئاسة المصرية، أمس، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهُورية.

طارق عامر أعرب عَنّْ شكره وتقديره لرئيس الجمهُورية على دعمه خلال فترة ولايته، مؤكداً أنه طلب الاعتذار عَنّْ منصبه لضخ دماء جديدة واستكَمْال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة الرئيس. للجمهُورية.

وشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق عامر على جهُوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي، وتقبل اعتذاره عَنّْ عدم استمراره فِيْ منصبه.

قضى عامر نحو 7 سنوات محافظًا للبنك المركزي المصري، وعين محافظًا للبنك المركزي منذ 27 نوفمبر 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أبرز المرشحين لمنصب محافظ البنك المركزي لخلافة طارق عامر هم حسن عبد الله، رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي السابق، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهشام عكاشة. رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. نضال عصر رئيس البنك المصري الخليجي الذي شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي وهالة السعيد وزير التخطيط وطارق فايد نائب رئيس بنك القاهرة ومحمد الأتربي رئيس البنك. مصر.

سعر الفائدة على الجنيه المصري

بينما تسود حالة من الترقب تنتظر الأسواق فِيْ مصر قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية بالبنك.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم، اجتماعها الخامس هذا العام، لبحث مصير أسعار الفائدة على الودائع والإقراض، مع مراعاة عدة عوامل منها تحركات معدل التضخم، والمحافظة على جاذبية الاستثمار فِيْ الدولة. الجنيه، ومدى تأثره بتداعيات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، إضافة إلَّى تراجع أسعار النفط والسلع. الطعام مؤخرًا.

رفع البنك المركزي المصري، فِيْ اجتماعه غير العادي فِيْ مارس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 1٪ (100 نقطة أساس)، فِيْ محاولة لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب الاستثمارات الأجنبية بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد خرجت مليارات الدولارات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية. ثم رفعت أسعار الفائدة فِيْ مايو بنسبة 2٪ (200 نقطة) لاحتواء الضغوط التضخمية.

توقعت معظم البنوك الاستثمارية فِيْ وقت سابق هذا الأسبوع أن يتحرك البنك المركزي خلال اجتماعه الخامس لعام 2022، غدا الخميس 18 أغسطس، لرفع أسعار الفائدة فِيْ محاولة لمواجهة عودة أرقام التضخم إلَّى مسارها التصاعدي، لكن بعد أن استقال عامر أمس. يوم الأربعاء، أفاد ألين سانديب، رئيس الأبحاث فِيْ شركة نعيم المصرية، أن قسم الأبحاث فِيْ شركته قد غير التوقعات “من رفع حوالي 50 نقطة أساس إلَّى (استقرار)، حتى نعرف من هُو محافظ البنك المركزي الجديد”.

وبعد أن قدر فِيْ تصريحات سابقة أن “المركزي” سيرفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة. وقالت آية زهِيْر، محللة الاقتصاد المصري فِيْ زيلا كابيتال، فِيْ تصريح لوكالة بلومبرج “غيرنا توقعاتنا لقرار سعر الفائدة غدًا من رفع إلَّى استقرار بعد تغييرات اليوم”.

أسعار الفائدة على الودائع فِيْ مصر

معدلات الفائدة فِيْ مصر على الودائع الليلية والإقراض لليلة واحدة وسعر المعاملات الرئيسي هِيْ 11.25٪ و 12.25٪ و 11.75٪ على التوالي. فِيْ حين أن سعر الفائدة الحقيقي فِيْ مصر – أي سعر الفائدة الاسمي بعد طرح معدل التضخم منه – هُو سالب 1.35٪، وفقًا لآخر البيانات.

سعر اليورو اليوم فى مصر

قفز سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية ليوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

ارتفع سعر اليورو اليوم فى مصر مع البنك المركزى، ليسجل نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع، مقابل 19.32 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع فى ختام تعاملات أمس الأربعاء، بحسب إلَّى نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) ليرتفع إلَّى مستوى 19.41 جنيه للشراء، و 19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.33 جنيه للشراء، و 19.52 جنيه للبيع أمس. نفس السعر تكرر فِيْ بنك مصر.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) ليصل إلَّى 19.40 جنيه للشراء، و 19.53 جنيه للبيع، مقابل 19.36 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع فِيْ نهاية. تداول أمس الأربعاء.

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 19.41 جنيهًا للشراء، و 19.53 جنيهًا للبيع، فِيْما سجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك SAIB 19.04 جنيهًا للشراء، و 19.54 جنيهًا للبيع.

وصل سعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.42 جنيه للشراء و 19.54 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

قفز سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، صباح الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة.

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر ليصل إلَّى مستوى 23.03 جنيه للشراء، و 23.13 جنيه للبيع، مقابل 22.94 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org. .eg “.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) ليرتفع إلَّى 23.08 جنيه للشراء، و 23.26 جنيه للبيع، مقابل 22.93 جنيه للشراء، و 23.21 جنيه للبيع، عَنّْد نهاية تداولات يوم أمس الأربعاء وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر. .

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر)، ليصل إلَّى 23.09 جنيه للشراء، و 23.28 جنيه للبيع، مقابل 22.96 جنيه للشراء، و 23.13 جنيهًا للشراء. البيع فِيْ نهاية تداول يوم أمس.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك SAIB نحو 23.06 جنيهًا للشراء، و 23.29 جنيهًا للبيع، وهُو نفس سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 23.07 جنيهًا للشراء، و 23.28 جنيهًا للبيع.

سعر الريال اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال بداية التعاملات يوم الخميس 18 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.08 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ البنك الأهلي على سعر تداول الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

كَمْا أن سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB لم يتغير ليبقى عَنّْد المستوى 5.07 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الريال السعودى اليوم فى بنك مصر حوالى 5.06 جنيه للشراء، و 5.10 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الريال السعودى اليوم فى بنك SAIB بقيمة 5.01 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع. .

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، عَنّْد المستوى 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.21 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.20 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعر الدرهم الإماراتي فِيْ بنك الإسكندرية اليوم عَنّْد 5.19 جنيه للشراء، و 5.22 جنيه. جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 62.20 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، مقابل 62.18 جنيه للشراء، و 62.54 جنيه للبيع، فِيْ ختام تعاملات أمس.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد 60.09 جنيه للشراء، و 62.45 جنيه للبيع، مقابل 60.07 جنيه للشراء، و 62.47 جنيه للبيع، أمس.

وسجل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك مصر نحو 59.36 جنيه للشراء، و 62.59 جنيه للبيع.