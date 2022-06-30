سعر الدولار اليوم فِيْ مصر الخميس 30 يونيو 2022.. ارتفاع جديد

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر أمام الجنيه خلال بداية تعاملات الخميس 30 يونيو 2022، فِيْ البنك المركزي المصري.

شهدت السندات الدولارية المصرية عمليات بيع قوية جعلتها تتداول بأقل من قيمتها الأساسية. وانخفضت السندات الممتدة حتى عام 2040 بنحو 57.581 سنتًا للدولار، بينما تم تداول العديد من الإصدارات الأخرى بانخفاض ما بين 60 و 65 سنتًا، وفقًا لبيانات Tradeweb.

حدد البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى بـ 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4 آلاف جنيه.

سعر الدولار اليوم فى مصر

ارتفع سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة ليوم الخميس 30 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المصري.

سجل سعر الدولار اليوم فى مصر فى البنك المركزى المصرى حوالى 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، مقابل 18.72 جنيه للشراء، و 18.80 جنيه للبيع أمس، بحسب بيانات البنك المركزى. موقع مصر “cbe. Org.eg “.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) نحو 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار اليوم لدى بنك QNB نحو 18.74 جنيها للشراء، و 18.81 جنيها للبيع، فِيْما جاء سعر الدولار اليوم لدى بنك الصائب عَنّْد مستوى 18.71 جنيها للشراء، و 18.81 جنيها للبيع. وسجل بنك القاهرة نحو 18.72 جنيه للشراء و 18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ مصر خلال بداية تعاملات الخميس 30 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 19.70 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع.

وحول سعر اليورو مقابل الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي)، سجل نحو 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع، وجاء سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى. 19.66 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

وسعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، حيث سجل نحو 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ بنك QNB نحو 19.72 جنيهًا للشراء، و 19.94 جنيهًا للبيع، فِيْما بلغ سعر اليورو اليوم فِيْ بنك الإسكندرية نحو 19.65 جنيهًا للشراء، و 19.81 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك SAIB يتداول عَنّْد 19.62 جنيه للشراء، و 19.82 جنيه للبيع، وسعر اليورو اليوم فِيْ بنك القاهرة نحو 19.76 جنيه للشراء، و 19.88 جنيه للبيع. .

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني، اليوم، فِيْ مصر خلال بداية تعاملات الخميس 30 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المصري.

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، إلَّى مستوى 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.82 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الأربعاء. وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي على الإنترنت “cbe”. org.eg “.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي (أكبر بنك حكومي) نحو 22.83 جنيه للشراء و 22.97 جنيه للبيع. تداول الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ بنك الإسكندرية عَنّْد المستوى 22.79 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع، وفِيْ بنك SAIB سجل نحو 22.92 جنيه للشراء، و 23.08 جنيه للبيع، وبنك دو. أظهرت شاشات القاهرة سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 22.89 جنيه للشراء. و 23.05 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022 فِيْ البنك المركزي المصري.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليرتفع إلَّى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع فِيْ نهاية التعاملات. أمس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري عبر موقعه الرسمي “cbe.org”. على سبيل المثال “.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.98 جنيهات. و 5 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك حكومي) نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات تداول بنك QNB، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري عَنّْد مستوى 4.94 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

أما سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية فقد سجل نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع، وسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك SAIB جاء بنحو 4.91 جنيه للشراء. و 5.01 جنيها للبيع.

وأظهرت شاشات التداول فِيْ بنك القاهرة، سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 4.98 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات الخميس 30 يونيو 2022 لدى البنك المركزي، نحو 5.10 جنيهات للشراء، و 5.12 جنيهات للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك QNB نحو 5.08 جنيهات للشراء، و 5.12 جنيهات للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي فِيْ بنك الإسكندرية نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.12 جنيهات. للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك القاهرة نحو 5.09 جنيه للشراء و 5.11 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 61.03 جنيه للشراء و 61.37 جنيه للبيع.

وظهر سعر الدينار الكويتي اليوم عَنّْد مستوى 58.76 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع، وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر عَنّْد المستوى 58.85 جنيه. و 61.26 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 59.13 جنيه للشراء، و 61.37 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك الإسكندرية 57.39 جنيه للشراء، و 61.37 جنيه للشراء. تخفِيْض السعر.