سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 10 سبتمبر 2022.. هدوء نسبي

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح يوم السبت 10 سبتمبر 2022، لدى البنك المركزي وأجهزة الصراف الآلي وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد 19.26 جنيه للشراء، و 19.33 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ ختام تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”. .

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) على مستواه عَنّْد 19.26 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وفِيْ البنوك الخاصة سجل سعر الدولار فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 19.28 جنيه للشراء و 19.34 جنيه للبيع. ونحو 19.24 جنيهًا للشراء، و 19.30 جنيهًا للبيع، وفِيْ مصر سجل سعر الدولار اليوم نحو 19.31 جنيهًا للشراء، و 19.34 جنيهًا للبيع.

احتياطي نقدي

أعلن البنك المركزي المصري، أن صافِيْ الاحتياطيات بلغ 33.142 مليار دولار فِيْ أغسطس الماضي، مقابل 33.143 مليار دولار فِيْ يوليو، وهُو أدنى مستوى منذ يونيو 2017، وفقًا لتقديرات بلومبرج.

تسعى مصر جاهدة لدعم اقتصادها بعد أن أدت الحرب الروسية فِيْ أوكرانيا إلَّى ارتفاع فواتير استيراد الغذاء والوقود، وحفزت خروج مستثمري المحافظ الأجنبية من سوق الدين المحلي.

وقالت الحكومة إنها تحرز تقدما مطمئنا فِيْ المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاقية، المسماة تسهِيْل الصندوق الموسع.

تتم مراقبة بيانات الاحتياطي الشهري عَنّْ كثب وسط تكهنات حول كَيْفَِيْة تعامل مصر، التي تضم أكبر عدد من السكان العرب، مع فجوة التمويل الخارجي والتزامات الديون.

كَمْا تتزايد الضغوط على الجنيه المصري، حتى بعد أن خفضت الحكومة قيمته بنحو 15٪ فِيْ مارس الماضي، حيث يعتقد الاقتصاديون والمحللون أنها بحاجة إلَّى مزيد من التخفِيْض.

الودائع المصرية

زادت ودائع المصريين فِيْ البنوك العاملة فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري بنحو 921 مليار جنيه، بحسب بيانات صادرة عَنّْ البنك المركزي المصري.

كشفت النشرة الشهرية الصادرة عَنّْ البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عَنّْ ارتفاع إجمالي ودائع عملاء القطاع المصرفِيْ إلَّى 7.3 تريليون جنيه نهاية شهر يونيو الماضي، مقابل 6.4 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي 2022. زيادة 921.6 مليار جنيه.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي، فقد تم تقسيم الودائع بين ودائع حكومية بقيمة 1.4 تريليون جنيه وودائع غير حكومية بقيمة 5.8 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

وأوضح البنك المركزي أن الودائع الحكومية تتوزع بين 1.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 205 مليار جنيه بالعملات الأجنبية. وبلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية 5 تريليونات جنيه، وبلغت بالعملات الأجنبية 860 مليار جنيه.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر عَنّْد مستوى 19.27 جنيه للشراء، و 19.35 جنيه للبيع، وهُو نفس السعر أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

وحافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي على مستواه عَنّْد 19.12 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ بنك مصر 19.12 جنيه للشراء، و 19.37 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.14 جنيه للشراء، و 19.39 جنيه للبيع، وسعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ بنك الإسكندرية بلغ نحو 19.17 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه. جنيه للبيع.

وسعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك الصائب، سجل نحو 19.16 جنيه للشراء، و 19.32 جنيه للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 19.17 جنيه للشراء، و 19.40 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

واستقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع استقرار البنك المركزي عَنّْد مستوى 22.21 جنيه للشراء، و 22.31 جنيه للبيع، وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) على مستواه عَنّْد 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، بينما جاء سعره فِيْ بنك مصر عَنّْد 22.07 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه. للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) إلَّى مستوى 22.09 جنيه للشراء، و 22.35 جنيه للبيع، وسجل بنك الإسكندرية نحو 22.08 جنيه للشراء. و 22.27 جنيها للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ بنك الصائب نحو 22.06 جنيه للشراء، و 22.27 جنيه للبيع، وفِيْ مصر سجل نحو 22.12 جنيه للشراء، و 22.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي عَنّْد مستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع وهُو نفس السعر عَنّْد إقفال تداولات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe”. org.eg “.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي فِيْ مصر) على مستواه عَنّْد 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعره فِيْ بنك مصر نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه. للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) نحو 5.11 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، وسعره فِيْ بنك الإسكندرية حوالي 5.10 جنيه للشراء، و 5.13 جنيه للبيع.

وحول سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، فِيْ بنك الصائب، سجل نحو 5.03 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع، وفِيْ مصر نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.24 جنيه للشراء، و 5.26 جنيه للبيع، وفِيْ البنك الأهلي سجل 5.22 جنيه للشراء، و 5.24 جنيه للبيع وهُو نفس السعر. فِيْ بنك مصر.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 62.39 جنيهًا للشراء، و 62.65 جنيهًا للبيع، وفِيْ البنك الأهلي سجل 60.09 جنيهًا للشراء، و 62.47 جنيهًا للبيع، ولدى التجاري الدولي. وسجل بنك CIB سعر الدينار الكويتي نحو 60.81 جنيه للشراء، و 62.67 جنيها للبيع.