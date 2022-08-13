سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 13 أغسطس 2022.. نفِيْ المركزي

استقر متوسط ​​سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، خلال تعاملات صباح السبت 13 أغسطس 2022، وسط تعاملات هادئة مع شركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

بلغ متوسط ​​سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.09 جنيهًا للشراء، و 19.17 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

ظل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد 19.1 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي عَنّْد 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل سعر الدولار تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال ارتفاع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

أظهرت بيانات حكومية صادرة عَنّْ الهِيْئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ارتفاع الصادرات المصرية غير البترولية بنسبة 20٪ خلال النصف الأول من عام 2022 إلَّى 19.3 مليار دولار، مقابل 16.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وبحسب البيانات، سجلت الصادرات غير النفطية نموا خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 21٪ لتصل إلَّى 10.2 مليار دولار، مقابل 8.4 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

ينتظر مجتمع الأعمال والاقتصاديون اجتماع البنك المركزي المصري الخميس المقبل لتسوية أسعار الفائدة على الودائع، وسط توقعات متباينة بين رفع أو استقرار.

تجتمع لجان الأصول والخصوم (المسؤولة عَنّْ تحديد أسعار الفائدة على شهادات الادخار) فِيْ البنوك العاملة فِيْ السوق المصري، فِيْ الأسبوع التالي لقرار البنك المركزي، بهدف ة أسعار الفائدة والعوائد على المنتجات المصرفِيْة، مثل الودائع، حسابات التوفِيْر وشهادات الادخار.

فِيْ الوقت نفسه، نفى البنك المركزي المصري، صباح اليوم، ما تردد عَنّْ تقديم محافظه، طارق عامر، استقالته من منصبه، وسط تسريبات عَنّْ تعديل وزاري خلال الساعات المقبلة.

قال جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، فِيْ تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، إن ولاية المحافظ تنتهِيْ فِيْ نوفمبر من العام المقبل 2023.

وأشار إلَّى أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره قرار من رئيس الجمهُورية فقط.

وأضاف أن مثل هذه الإشاعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك وتحركها أغراض ومصالح وطموحات من يقف وراء ترقيتها، خاصة فِيْ ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي فِيْ حماية نحو 9 تريليونات جنيه.، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الاحتفاظ بها وفقًا للقواعد التنظيمية. صارمة وضيقة من قبل البنك المركزي المصري.

وانتشرت شائعات منذ مساء الجمعة، بعد إعلان جلسة طارئة للبرلمان المصري، عَنّْ عقد الجلسة للموافقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي المصري.

ودعت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري، فِيْ وقت متأخر من مساء الجمعة، أعضاء مجلس النواب لعقد جلسة يوم السبت برئاسة المستشار الدكتور حنفِيْ جبالي، رغم العطلة البرلمانية التي من المقرر أن تنتهِيْ مطلع أكتوبر المقبل.