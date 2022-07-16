سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 16 يوليو 2022.. تماسك الجنيه

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال تعاملات صباح السبت 16 يوليو 2022، وسط تداولات هادئة فِيْ الطلب.

البنوك فِيْ مصر لديها عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وصل سعر الدولار اليوم، البنك المركزي المصري، إلَّى 18.83 جنيهًا للشراء، و 18.90 جنيهًا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

وسعر الدولار أمام الجنيه اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، استقر عَنّْد 18.83 جنيه للشراء، و 18.89 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم لدى البنك التجاري الدولي CIB عَنّْد 18.85 جنيه للشراء و 18.91 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل نحو 18.74 جنيه للشراء، و 19 جنيها للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد سجل 18.85 جنيه للشراء، و 19.04 جنيه للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، عَنّْد 22.55 جنيه للشراء، و 22.65 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي المصري “cbe Org.eg”.

ظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري عَنّْد حوالي 22.14 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

فِيْما لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، ليبقى عَنّْد المستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.52 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، عَنّْد مستوى 5.01 جنيه للشراء، و 5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي (cbe.org.eg).

ولم يتغير سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي، مسجلاً نحو 5.01 جنيهات للشراء و 5.03 جنيهات للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وثبت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، مسجلا نحو 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد المستوى 5.12 جنيه للشراء، و 5.14 جنيه للبيع.

ظل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد حوالي 61.16 جنيه للشراء و 61.57 جنيه للبيع.

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، عَنّْد حوالي 58.81 جنيه للشراء، و 61.36 جنيه للبيع، بنفس أسعار أمس.