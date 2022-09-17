سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 17 سبتمبر 2022.. الجنيه مستقر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات صباح يوم السبت 17 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي والبنوك التجارية وأجهزة الصراف الآلي.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.44 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي المصري “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 19.37 جنيه للشراء، و 19.43 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.39 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

خسر الجنيه المصري 19 قرشا أمام الدولار منذ بداية سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وينتظر المصريون قرار البنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة فِيْ 22 سبتمبر، بعد يوم من إصدار مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي قراره بشأن سعر الفائدة، والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للسيطرة على التضخم.

توقع بحث أجراه بنك الاستثمار هِيْرميس أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1٪) خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل والمقرر عقده فِيْ 22 سبتمبر.

تحويلات المصريين بالخارج

وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر يوليو بنسبة 14.7٪ على أساس سنوي، لتسجل 2.38 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.79 مليار دولار فِيْ يوليو 2022.

زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2022 بشكل طفِيْف بمقدار 22.6 مليون دولار لتسجل نحو 18.72 مليار دولار، مقارنة بنحو 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022.

وصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلَّى أعلى مستوى فِيْ تاريخها، خلال العام المالي 2022-2022، لتصل إلَّى 32 مليار دولار. وزادت تحويلات المغتربين بنسبة 1.6٪ خلال العام المالي المنتهِيْ فِيْ يونيو 2022، لتصل إلَّى 31.9 مليار دولار، مقارنة بـ 31.4 مليار دولار خلال الفترة 2022-2022.

تعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر إلَّى جانب السياحة وقناة السويس والصادرات. زادت تحويلات المصريين المقيمين بالخارج منذ أن قامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها فِيْ نوفمبر 2016 كجزء من الإصلاحات الاقتصادية.

فِيْ الفترة الحالية، يتراجع سعر صرف الجنيه المصري فِيْ ظل الضغوط التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، وسط ترقب لمصير مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة تمويل جديدة.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وحافظ سعر اليورو اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 19.34 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.30 جنيه للشراء، و 19.48 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 22.23 جنيه للشراء، و 22.33 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد 22.22 جنيه للشراء، و 22.43 جنيه للبيع، وتكرر نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص فِيْ مصر) نحو 22.24 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي على مستواه عَنّْد 5.15 جنيه للشراء و 5.17 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي (أكبر بنك حكومي) عَنّْد مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص) نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي عَنّْد مستوى 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْما حافظ البنك المركزي على مستواه عَنّْد 62.67 جنيه للشراء و 62.94 جنيه للبيع.