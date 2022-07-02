سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 2 يوليو 2022.. هدوء نسبي

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر، فِيْ بداية التعاملات يوم السبت 2 يوليو 2022، فِيْ تعاملات محدودة مع شركات الصرافة.

حدد البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، الحد الأقصى لعمولة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي للبطاقات الصادرة من البنوك الأخرى بـ 5 جنيهات، ورفع حد السحب النقدي لكل معاملة من أجهزة الصراف الآلي بالبنوك الأخرى إلَّى 4 آلاف جنيه.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الجمعة، تراجع حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية فِيْ مارس وأبريل، بقيمة إجمالية 7.2 مليار دولار.

كَمْا أظهرت البيانات أن صافِيْ الأصول الأجنبية انخفض فِيْ مايو بمقدار 3.5 مليار دولار.

أدت زيادات البنك المركزي الأمريكي التي بدأت فِيْ مارس آذار وغزو روسيا لأوكرانيا إلَّى تعقيد جهُود مصر لجذب الاقتراض المحلي والأجنبي لسد عجز الحساب الجاري والميزانية.

وانخفضت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية إلَّى 180.5 مليار جنيه مصري (9.62 مليار دولار) فِيْ نهاية أبريل من 315.9 مليار فِيْ نهاية فبراير شباط وهُو آخر مَوعِد تتوافر عَنّْه بيانات. وبلغت الحيازات الأجنبية 187.216 مليار بنهاية مارس.

سعر الدولار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي المصري 18.74 جنيه للشراء، و 18.82 جنيه للبيع، بحسب بيانات موقع البنك المركزي المصري “cbe”. Org.eg “.

وسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك الأهلي، سجل 18.73 جنيه للشراء، و 18.79 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي 18.75 جنيه للشراء، و 18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي 19.70 جنيه للشراء و 19.79 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي، فقد سجل نحو 19.64 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو اليوم فِيْ بنك مصر 19.66 جنيه للشراء، و 19.79 جنيه. للبيع.

وسجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي CIB نحو 19.68 جنيه للشراء، و 19.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى 22.78 جنيه للشراء، و 22.89 جنيه للبيع، مقابل 22.82 جنيه للشراء، و 23.09 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس الجمعة، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية. بيانات البنك المركزى المصرى.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري نحو 22.80 جنيه للشراء، و 22.94 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى 22.83 جنيه للشراء، و 22.97 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي، ليرتفع إلَّى مستوى 4.99 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

كان سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك الأهلي حوالي 4.99 جنيه للشراء، و 5 جنيهات للبيع، وسعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر جاء عَنّْد مستوى 4.98 جنيهات للشراء، و 5 جنيهات للشراء. تخفِيْض السعر.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي نحو 4.98 جنيه للشراء، و 5.01 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم بالبنك الأهلي إلَّى نحو 5.09 جنيهات للشراء، و 5.11 جنيهات للبيع وهُو نفس السعر لدى بنك مصر.

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري إلَّى 58.76 جنيهًا للشراء، و 18.79 جنيهًا للبيع، كَمْا بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ بنك مصر 58.85 جنيهًا للشراء، و 61.26 جنيهًا للبيع.