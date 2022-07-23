سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 23 يوليو 2022.. الجنيه يترقب

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، صباح السبت 23 يوليو 2022، فِيْ شركات الصرافة وأجهزة الصراف الآلي.

توقع استطلاع لرويترز شمل 19 اقتصاديا دوليا أن يتداول الجنيه المصري عَنّْد 19.00 للدولار بنهاية السنة المالية الحالية فِيْ يونيو 2023 قبل أن ينخفض ​​إلَّى 19.86 بحلول يونيو 2024 و 20.00 بحلول يونيو 2025 بانخفاض أكثر من 25٪ عَنّْ مستوياته. . فِيْ بداية هذا العام.

كان البنك المركزي المصري قد سمح بتخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ 21 مارس إلَّى حوالي 18.45 مقابل الدولار من مستواه السابق البالغ 15.70.

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي على سعر الإقراض لليلة واحدة عَنّْد 12.25٪ بنهاية السنة المالية الحالية وخفضه إلَّى 11.75٪ و 10.50٪ بنهاية العامين الماليين المقبلين 2023-2024 و 2024. 2025 على التوالي.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ مصر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 18.88 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع، حتى كتابة هذا التقرير.

وكان سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري 18.89 جنيه للشراء، و 18.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم فِيْ بنك مصر نحو 18.94 جنيه للشراء و 18.97 جنيه للبيع.

وسعر الدولار اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم فى مصر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري عَنّْد 19.36 جنيه للشراء و 19.45 جنيه للبيع.

وكان سعر اليورو اليوم فى مصر فى البنك الأهلى 19.18 جنيه للشراء، و 19.47 جنيه للبيع، وسعر اليورو اليوم فى بنك مصر نحو 19.22 جنيه للشراء، و 19.50 جنيه للبيع.

انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” وسجل 19.22 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 22.57 جنيه للشراء و 22.67 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 22.46 جنيه للشراء، و 22.74 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر، اليوم السبت، إلَّى 22.51 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري اليوم فِيْ البنك التجاري الدولي “CIB” نحو 22.52 جنيه للشراء، و 22.76 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

استقر سعر الريال السعودي، اليوم، فِيْ مصر خلال التعاملات المبكرة، صباح اليوم السبت 23 يوليو / تموز 2022، فِيْ البنك المركزي.

وحافظ الريال على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 5.02 جنيه للشراء و 5.04 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر لدى البنك الأهلي المصري 5.02 جنيه للشراء، و 5.04 جنيه للبيع وهُو نفس السعر فِيْ بنك مصر.

وصل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ بنك مصر إلَّى نحو 5.02 جنيه للشراء و 5.02 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

وسجل سعر الدرهم اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي نحو 5.14 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ البنك الأهلي عَنّْد مستوى 5.13 جنيه للشراء، و 5.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ بنك مصر نحو 5.15 جنيه للشراء، و 5.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي يتداول عَنّْد حوالي 61.37 جنيه للشراء، و 61.71 جنيه للبيع، وسعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ البنك الأهلي نحو 59.10 جنيه للشراء، و 61.66 جنيه. للبيع.