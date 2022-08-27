سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 27 أغسطس 2022.. الأخضر مستقر

تباينت أسعار الدولار اليوم فِيْ مصر مع بدء التداول يوم السبت 27 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي، واستقر فِيْ البنوك التجارية وشركات الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي المصري، حيث ارتفع إلَّى 19.14 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 19.21 جنيه للبيع، مقابل 19.13 جنيه للشراء، و 19.23 جنيه للبيع أمس، بحسب ما أفاد. نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، عَنّْد مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.20 جنيه للبيع. تكرر السعر فِيْ بنك مصر.

واستقر سعر الدولار بالبنوك الخاصة عَنّْد البنك التجاري الدولي عَنّْد حوالي 19.16 جنيه للشراء و 19.22 جنيه للبيع.

قرر محافظ البنك المركزي الجديد، حسن عبد الله، إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات، ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات.

كَمْا تم إلغاء الحدود القصوى لودائع الأفراد والشركات فِيْ فروع البنوك وأجهزة الصرف الآلي.

قرر البنك المركزي المصري، الخميس 25 أغسطس 2022، رفع الحد الأقصى للسحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه إلَّى 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب اليومي من أجهزة الصراف الآلي عَنّْد 20 ألف جنيه.

سعر اليورو اليوم فى مصر

تفاوت سعر اليورو اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، ليرتفع إلَّى مستوى 19.08 جنيه للشراء، وانخفض إلَّى 19.16 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي المصري، حيث انخفض إلَّى نحو 19.04 جنيه للشراء، وصعد إلَّى 19.37 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و 19.26 جنيه للبيع أمس.

واستقر سعر صرف اليورو فِيْ بنك مصر اليوم عَنّْد حوالي 19.07 جنيه للشراء و 19.26 جنيه للبيع.

وفِيْ البنوك الخاصة ارتفع اليورو فِيْ البنك التجاري الدولي إلَّى نحو 19.09 جنيه للشراء و 19.28 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ مصر

تباينت أسعار الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي المصري، حيث استقر عَنّْد 22.63 جنيه للشراء، بينما انخفض إلَّى 22.77 جنيه للبيع، مقابل 22.63 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع أمس، بحسب البنك المركزي. نشرة “cbe.org.eg”.

كَمْا تباين سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، حيث انخفض إلَّى 22.45 جنيه للشراء، وارتفع إلَّى 22.84 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و 22.77 جنيه للبيع أمس.

بينما استقر سعر الجنيه الإسترليني فِيْ بنك مصر عَنّْد حوالي 22.55 جنيهًا للشراء، و 22.77 جنيهًا للبيع.

استقر سعر الجنيه الإسترليني فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد 22.58 جنيه للشراء و 22.80 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم فى مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر مع البنك المركزي مستوى 5.09 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي “cbe.org.eg”.

استقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك الأهلي المصري، ليتداول عَنّْد المستوى 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر الريال السعودي فِيْ بنك مصر صباح اليوم، ليبقى عَنّْد المستوى 5.08 جنيهات للشراء، و 5.10 جنيهات للبيع.

حافظ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ مصر على مستواه مع البنك التجاري الدولي CIB، ليتداول عَنّْد 5.08 جنيه للشراء، و 5.11 جنيه للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ مصر لدى البنك المركزي، ليتداول عَنّْد مستوى 5.21 جنيهات للشراء، و 5.23 جنيهات للبيع، مقابل 5.20 جنيهات للشراء، و 5.23 جنيهات للبيع أمس.

تفاوت سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، حيث ارتفع إلَّى نحو 62.15 جنيهًا للشراء، ونزل إلَّى 62.49 جنيهًا للبيع، مقابل 62.12 جنيهًا للشراء، و 62.55 جنيهًا للبيع أمس.