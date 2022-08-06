سعر الدولار اليوم فِيْ مصر السبت 6 أغسطس 2022.. ترقب بالأسواق

تباين سعر الدولار اليوم فِيْ مصر خلال التعاملات الصباحية، السبت 6 أغسطس 2022، بشركات الصرافة، وسط ترقب لارتفاع جديد.

البنوك فِيْ مصر لديها عطلة أسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدولار اليوم فى مصر

تفاوت سعر الدولار اليوم فِيْ مصر فِيْ البنك المركزي، ليرتفع إلَّى 19.07 جنيه للشراء، وينخفض ​​إلَّى 19.15 جنيه للبيع، مقابل 19.06 جنيه للشراء، و 19.17 جنيه للبيع أمس، بحسب نشرة البنك المركزي. “cbe.org.eg”.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي عَنّْد حوالي 19.08 جنيه للشراء، و 19.14 جنيه للبيع.

أما عَنّْ سعر الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي، فقد استقر الدولار عَنّْد حوالي 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، تزامناً مع مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي.

قال البنك المركزي المصري فِيْ بيان صدر بشأن ميزان المدفوعات، إن عجز الحساب الجاري اتسع فِيْ الربع من يناير إلَّى مارس، وسط زيادة فِيْ خروج الاستثمارات الأجنبية من محفظة الأوراق المالية بسبب الُغُزو الروسي لأوكرانيا.

اتسع عجز الحساب الجاري إلَّى 5.79 مليار دولار من 5.67 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس من العام السابق مع اتساع العجز التجاري، ويرجع ذلك جزئيًا إلَّى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال البنك المركزي إن الأرقام أظهرت أن صافِيْ مخارج الاستثمار من محفظة الأوراق المالية المصرية بلغ 14.75 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس، مقارنة بصافِيْ “تدفق” قدره 5.82 مليار دولار قبل عام، بعد أن دفعت الأزمة الأوكرانية إلَّى الهروب. المستثمرين الأجانب.

وأشار البنك المركزي إلَّى أن صافِيْ الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلَّى 4.08 مليار دولار من 1.43 مليار دولار بين يناير ومارس 2022.

واتسع العجز التجاري إلَّى 11.83 مليار دولار من 11.37 مليار دولار.

قفزت عائدات السياحة إلَّى 2.38 مليار دولار من 1.32 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس 2022، حيث استمر السفر فِيْ التعافِيْ من آثار Covid-19، على الرغم من الانخفاض الحاد فِيْ أعداد السياح الروس والأوكرانيين بعد اندلاع أزمة أوكرانيا فِيْ أواخر فبراير. بحسب البنك المركزي.

قفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلَّى 8.05 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى مارس من 7.85 مليار فِيْ العام السابق، بينما ارتفعت إيرادات قناة السويس إلَّى 1.71 مليار دولار من 1.45 مليار.