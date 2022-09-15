سعر الدولار فِيْ مصر يرتفع مقابل الجنيه ويصل هذا المستوى

شهد سعر الصرف أمام الجنيه المصري ارتفاعا بنحو 3 قروش فِيْ عدد من البنوك بالسوق المحلي، وسط ارتفاع اليورو والجنيه الإسترليني.

يتعرض الجنيه المصري لضغوط كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد، مما أدى إلَّى ارتفاع تكلفة استيراد السلع الأساسية والوقود، وخروج نحو 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة فِيْ أدوات الدين المصرية. .

تداولت البنوك، اليوم الخميس، أسعار صرف الدولار بين 19.37 و 19.42 جنيه للشراء، مقابل 19.43 و 19.45 جنيه للبيع.

وفِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.37 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

فى البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار فى البنك التجارى الدولى مستوى 19.39 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الورقة الخضراء الأمريكية 19.37 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع عَنّْد البنك العربي الأفريقي، وسجل سعر الصرف لدى بنك أبو ظبي الإسلامي المستوى 19.42 جنيه للشراء، و 19.45 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف اليورو فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر مستوى 19.28 جنيه للشراء و 19.43 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22.25 جنيه للشراء، و 22.44 جنيه للبيع.

فِيْ الوطن العربي، سجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.14 جنيه للشراء، و 5.17 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مستوى. مستوى 5.27 جنيه للشراء، و 5.29 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري عَنّْد مستوى 60.52 جنيه للشراء، و 62.96 جنيه للبيع.

لم يعد هناك أي خلاف حول خطوة تخفِيْض الجنيه، لكن الانقسام يدور حول ما إذا كان التخفِيْض سيكون تدريجيًا أم تعديلًا حادًا، كَمْا حدث فِيْ نوفمبر 2016.

وتراجعت قيمة العملة المحلية الآن بأكثر من 22٪ مقابل الدولار منذ تخفِيْضها فِيْ مارس الماضي.

يشير التراجع البطيء للجنيه أمام الدولار إلَّى أن البنك المركزي المصري يختار طريقًا تدريجيًا لخفض قيمة الجنيه بدلاً من تنفِيْذ تخفِيْض حاد مفاجئ فِيْ قيمة الجنيه على غرار ما حدث فِيْ عام 2016.

وستكون خطوة تخفِيْض قيمة الجنيه فِيْ طريقها للتخفِيْف من الأزمة الاقتصادية الحالية من أجل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والوفاء بوعود دول الخليج بضخ استثمارات كبيرة إلَّى مصر.

توقع ستاندرد تشارترد أن تتفق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي على الحصول على قرض قيمته 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر.

ويرى البنك أن الحركة فِيْ سعر الصرف ستكون تدريجية ومن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار إلَّى 20.75 جنيه بنهاية العام الجاري.

وفِيْ سياق متصل، حافظ البنك على توقعاته بأن تصل معدلات التضخم إلَّى 11.6٪ فِيْ العام المنتهِيْ فِيْ يونيو 2023، وأن تبلغ ذروتها عَنّْد 15٪ فِيْ الربع الرابع من عام 2022.

يشار إلَّى أن معدل التضخم سجل 14.6٪ فِيْ أغسطس بسبب ارتفاع أسعار الوقود، ووفقًا للبنك، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس فِيْ اجتماعه فِيْ 22 سبتمبر للحد من هذه المعدلات.