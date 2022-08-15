سعر الدولار فِيْ مصر يستقر قرب أعلى مستوى له وسط حالة ترقب

بينما نفى البنك المركزي المصري وجود أي نية لإجراء تخفِيْض جديد لقيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، شهد سوق الصرف حالة من الاستقرار فِيْ التعاملات الأخيرة، وسط حذر وترقب يسيطر على المتعاملين.

يقترب الجنيه المصري من تسجيل أدنى مستوى له على الإطلاق، والذي تم تسجيله فِيْ 20 ديسمبر 2016، عَنّْدما تم تحرير سعر الصرف فِيْ بداية نوفمبر 2016، واستمر فِيْ الانخفاض إلَّى مستوى 19.56 جنيهًا فِيْ نهاية العام. عام.

وخفض البنك المركزي قبل أيام من جديد الجنيه المصري مقابل الدولار بمقدار قرشين ليرتفع سعر صرف الدولار إلَّى 19.19 جنيه للبيع. فِيْما بقي سعر الدولار اليوم فِيْ البنك الأهلي وبنك مصر عَنّْد المستوى 19.1 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع. وظل سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري فِيْ البنك التجاري الدولي عَنّْد المستوى 19.12 جنيه للشراء و 19.18 جنيه للبيع.

فِيْ الوقت نفسه، كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، فِيْ يوليو الماضي، عَنّْ 3.9 مليار دولار فِيْ فبراير، وذلك بفضل قرارات البنك المركزي الخاصة بتنظيم الواردات.

وشدد على أنه “لا داعي للقلق بشأن سداد أقساط الدين الخارجي، ولا يمكن للبنك المركزي إجراء تخفِيْض كبير فِيْ أسعار الصرف الأجنبي فِيْ المرحلة المقبلة بناء على هذه التطورات”.

وجاءت تصريحات نجم بعد أيام قليلة من نشر وكالة بلومبيرج تقريرا أشارت فِيْه إلَّى أن تقديرات احتمال انخفاض قيمة الجنيه تراوحت بين 5٪ و 23٪ مقابل الدولار بسبب ضغوط خارجية.

فِيْ الوقت نفسه، من المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها نهاية الأسبوع الجاري، للنظر فِيْ أسعار الفائدة، وسط توقعات بتحركها فِيْ سياق احتواء موجة التضخم البلد يشهد.

شهدت مصر خروج مليارات الدولارات من أسواق الدين الحكومي منذ الُغُزو الروسي لأوكرانيا فِيْ فبراير الماضي، حيث يفر المستثمرون من الأسواق الناشئة بحثًا عَنّْ وجهات أكثر أمانًا. وكان وزير المالية المصري، محمد معيط، قال فِيْ يونيو الماضي، إن أكثر من 90٪ من الاستثمارات الأجنبية فِيْ أدوات الدين الحكومية خرجت بعد الُغُزو.

قال نعمان خالد، مساعد المدير ومحلل الاقتصاد الكلي فِيْ أرقام كابيتال، إن هناك عجزًا فِيْ صافِيْ الأصول الأجنبية فِيْ القطاع المصرفِيْ المصري – سواء للبنوك التجارية أو لدى البنك المركزي – يبلغ 18 مليار دولار.

وأضاف خالد فِيْ حديث لـ “العربية”، أن فجوة التمويل فِيْ مصر تقدر بنحو 36-40 مليار دولار العام المقبل، وبالتالي هناك حاجة ملحة لتغطيتها.

وأشار إلَّى أن المؤشرات تعكس وجود عجز كبير فِيْ النقد الأجنبي داخل مصر.

وأوضح أن قيود الاستيراد المفروضة فِيْ الوقت الحالي ليست مستدامة لفترة طويلة، مشيرًا إلَّى أن أكثر من 90٪ من واردات مصر مهمة للاقتصاد، فِيْ حين أن حجم السلع الكَمْالية لا يتجاوز 8٪ من الإجمالي.