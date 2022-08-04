سعر الدولار فِيْ مصر يواصل الارتفاع ويسجل 19.13 جنيها

وواصل انخفاضه مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى له على الإطلاق فِيْ سوق الصرف الرسمي.

بلغ أعلى سعر صرف للدولار فِيْ البنك المصري الخليجي 19.14 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.

وفِيْ 3 بنوك بقيادة بنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الإسلامي، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.13 جنيه للشراء و 19.16 جنيه للبيع.

وصل سعر صرف الدولار إلَّى 19.10 جنيه للشراء، و 19.16 جنيه للبيع فِيْ 4 بنوك بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر وبنك قطر الوطني.

وفِيْ البنوك التي يقودها أكبر البنوك الحكومية فِيْ مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وصل سعر صرف الدولار إلَّى 19.08 جنيهًا للشراء، و 19.14 جنيهًا للبيع. فِيْما بلغ سعر صرفه فِيْ البنك المركزي المصري 19.04 جنيه للشراء و 19.15 جنيه للبيع.

وسجل أدنى سعر صرف للدولار فِيْ 6 بنوك بقيادة بنك الإمارات دبي الوطني وقناة السويس عَنّْد 19.03 جنيه للشراء و 19.13 جنيه للبيع.

كَمْا ارتفع سعر صرف اليورو فِيْ البنك المركزي ليصل إلَّى مستوى 19.4005 جنيه للشراء و 19.5160 جنيه للبيع. سجلت العملة الأوروبية فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.27 جنيه للشراء و 19.41 جنيه للبيع.

كَمْا ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني فِيْ البنك المركزي إلَّى 23.18 جنيهًا للشراء و 23.35 جنيهًا للبيع. وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 23.04 جنيه للشراء و 23.22 جنيه للبيع.

وفِيْ الوطن العربي، ارتفع سعر صرف الريال السعودي فِيْ البنك المركزي المصري إلَّى مستوى 5.06 جنيه للشراء، و 5.08 جنيه للبيع. كَمْا سجل فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.03 جنيه للشراء و 5.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري نحو 5.18 جنيه للشراء و 5.20 جنيه للبيع. وارتفع فِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلَّى 5.14 جنيه للشراء و 5.16 جنيه للبيع.

كَمْا ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي لدى البنك المركزي إلَّى مستوى 62.06 جنيه للشراء و 62.40 جنيه للبيع. وفِيْ البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل الدينار الكويتي مستوى 59.59 جنيه للشراء و 62.12 جنيه للبيع.