سعر الدولار مقابل الجنيه.. عملة مصر تفقد 15 قرشا

انخفض الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 9 قروش فِيْ تعاملات اليوم الأربعاء، مع انخفاضه أمس الثلاثاء بنحو 6 قروش، ليصل إجمالي الانخفاض فِيْ يومين إلَّى 15 قرشا.

وبحسب آخر تحديث لأسعار صرف الدولار على شاشة البنك المركزي، فقد سجل سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي نحو 19.1484 جنيه للبيع، و 19.0387 جنيه للشراء.

وارتفع سعر اليورو إلَّى 19.5160 جنيه للبيع، فِيْما سجل سعر الشراء 19.4005 جنيهًا، وارتفع سعر بيع الجنيه الاسترليني إلَّى مستويات 23.3553 جنيهًا، فِيْما سجل سعر شراء الجنيه الإسترليني 23.3553 جنيهًا.

وفِيْ البنوك الخاصة (المصرية الخليجية وأبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي وبنك بيريوس)، ارتفع سعر صرف الدولار إلَّى مستويات 19.13 جنيه للبيع و 19.11 جنيه للشراء.

تعتبر مستويات 20 جنيها للدولار مستويات تاريخية على مستوى سعر الصرف الرسمي. فِيْ المقابل، سجلت السوق السوداء، بعد تحرير أسعار الصرف فِيْ نوفمبر 2016، مستويات تجاوزت 22 جنيها للدولار.

توقع خبراء السوق أن يصل الجنيه المصري تدريجياً إلَّى مستوى 20 جنيهاً، مما يشير إلَّى احتمال تراجع سعر الصرف فِيْ حدود 10 إلَّى 15٪، لكن بشكل تدريجي، بالتزامن مع مفاوضات الحكومة المصرية مع النقد الدولي. تمويل.

وتسعى مصر، بحسب بيانات حكومية، للحصول على تمويل من الصندوق لسد فجوة التمويل ومواجهة خروج الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

ومن المرجح أن يصل سعر صرف الجنيه إلَّى 20 جنيها للدولار بنهاية العام الجاري، لكن ذلك سيكون من خلال انخفاض تدريجي، تزامنا مع استجابة الجنيه لتغيرات السوق العالمية، بحسب توقعات الخبراء.

كان الدولار قد سجل أعلى سعر صرف أمام الجنيه فِيْ ديسمبر 2016، عَنّْدما تم تعويم الجنيه عَنّْد 19.56 جنيه للدولار.

وقال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفِيْ، لـ «العرب اليوم الأخبار» فِيْ وقت سابق، إن الجنيه سيستمر فِيْ التراجع أمام الدولار إلَّى مستويات 20.5 جنيه لأول مرة فِيْ تاريخه، بحسب صندوق النقد الدولي ومؤشرات الدولار فِيْ مصر. العقود المستقبلية، خاصة مع ضغوط الاستيراد لمتطلبات الإنتاج.

وأضاف أن تراجع الجنيه أمام الدولار أمر طبيعي فِيْ ظل زيادة الطلب على الدولار، وارتفاع سعر الفائدة الأمريكية، الأمر الذي قد يدفع بعض الأجانب إلَّى تحويل استثماراتهم فِيْ أدوات الدين الحكومية.

وتابع إن قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة المتوقعة فِيْ 18 أغسطس / آب فِيْ حال رفع سعر الفائدة قد يحفز قيمة الجنيه أمام الدولار فِيْ ظل حالة الارتباك التي تشهدها الأسواق العالمية.