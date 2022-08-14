سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 14 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأحد 14 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما انخفض فِيْ السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 147.48 دينارا للشراء، و 147.53 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية إلَّى مستوى 184.73 ديناراً للشراء، و 186.78 ديناراً للبيع، مقابل 184.77 ديناراً للشراء، و 186.83 ديناراً للبيع، أمس، بحسب التقرير. منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وحافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي على مستواه عَنّْد 142.91 دينارا للشراء، و 142.92 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي اليوم نحو 174.69 دينارا للشراء، و 174.70 دينارا للبيع، دون أي تغيير عَنّْ سعر أمس.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 218.55 دينارا للشراء و 220.98 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.01 دينارا للشراء، و 38.03 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 47.93 دينارا للشراء و 48.47 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.90 دينارا للشراء، و 38.91 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 466.28 دينارا للشراء، و 466.48 دينارا للبيع.

وسجلت السوق الموازية غير الرسمية 587 دينارا للشراء، و 593.52 دينارا للبيع، مقابل 586.92 دينارا للشراء، و 593.44 دينارا للبيع، امس.