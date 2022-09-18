سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 18 سبتمبر 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأحد 18 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، ولم يشهد السوق السوداء أي تغيير.

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأحد 18 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، ولم يشهد السوق السوداء أي تغيير.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 140.24 دينارا للشراء، و 140.31 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات اليوم السابق، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك. -algeria.dz “.

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 180.29 دينارا للشراء، و 182.29 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب منصة “exchangegerates247” لمراقبة أسعار العملات على السوق السوداء الجزائرية. سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 140.54 دينارا للشراء 140.55 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله فِيْ ختام تعاملات أمس.

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 161.89 دينارا للشراء، و 161.97 دينارا للبيع، إذ لم يشهد أي تغيير عَنّْ تعاملات أمس.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 205.46 دينارا للشراء، و 207.74 دينارا للبيع، مقابل 206.34 دينارا للشراء، و 208.63 دينارا للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.37 ديناراً للشراء، و 37.39 ديناراً للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى نحو 47.90 ديناراً للشراء، و 48.44 ديناراً للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.26 دينارا للشراء، و 38.27 دينارا للبيع، فِيْما وصل سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) إلَّى نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 454.24 دينارا للشراء، و 455.32 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 582.44 دينارا للشراء، و 588.91 دينارا للبيع. .