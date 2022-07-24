سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 24 يوليو 2022

استقر سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الأحد 24 يوليو 2022، مقابل الدينار، فِيْ تعاملات البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ السوق “السوداء”.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر 148.47 دينارا للشراء، و 148.55 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مسجلا 183.83 دينارا للشراء، و 185.88 دينارا للبيع، مقابل 183.82 دينارا للشراء، و 185.86 دينارا للبيع، أمس، بحسب (صرافة 247). ) برنامج.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 145.92 دينارا للشراء، و 145.94 دينارا للبيع.

وبقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي مستقرا عَنّْد 174.01 دينارا للشراء و 174.09 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية 216.08 ديناراً للشراء، و 218.48 ديناراً للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.82 دينارا للشراء، و 38.84 دينارا للبيع.

وظل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد نحو 47.91 دينارا للشراء، و 48.45 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 39.72 دينارا للشراء، و 39.73 دينارا للبيع.

استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليبقى عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

بقي سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 473.94 دينارا للشراء، و 474.60 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 585.72 دينارا للشراء، و 592.23 دينارا للبيع، مقابل 585.58 دينارا للشراء، و 592.09 دينارا للبيع، أمس.