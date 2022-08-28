سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 28 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأحد 28 أغسطس 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما ارتفع فِيْ تعاملات السوق (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 140.27 دينارا للشراء، و 140.30 دينارا للبيع، مقارنة بنفس السعر خلال تعاملات أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “بنك الجزائر”. “.

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.37 دينارا للشراء، و 181.36 دينارا للبيع، مقابل 179.35 دينارا للشراء، و 181.35 دينارا للبيع، خلال تعاملات أمس، بحسب “. exchangegerates247 “منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء. الجزائري.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 140.93 دينارا للشراء، و 140.27 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات اليوم السابق.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 166.61 دينارا للشراء، و 166.69 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر، خلال تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، 211.49 ديناراً للشراء، و 213.84 ديناراً للبيع، مقابل 211.18 ديناراً للشراء، و 213.52 ديناراً للبيع، خلال تعاملات أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

ولم يشهد سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر أي تغيير مع البنك المركزي ليبقى عَنّْد المستوى 37.51 دينارا للشراء، و 37.52 دينارا للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.92 ديناراً للشراء، و 48.45 ديناراً للبيع، مقابل 47.91 ديناراً للشراء، و 48.44 ديناراً للبيع، أمس.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.37 دينارا للشراء، و 38.38 دينارا للبيع.

وظل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 458.47 دينارا للشراء، و 459.12 دينارا للبيع وهُو نفس السعر الذي بلغه خلال تعاملات أمس.