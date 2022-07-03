سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 3 يوليو 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأحد 3 يوليو 2022 فِيْ البنك المركزي والسوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي عَنّْد 152.8 دينارا للشراء، و 152.87 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

بقي سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 187.72 ديناراً للشراء، و 189.81 ديناراً للبيع، بحسب منصة (exchangegerates247) المتخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات فِيْ السوق الموازية (السوداء) الجزائرية. .

راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الجزائري لعام 2022، بزيادة قدرها 2.4٪ بدلاً من 1.9٪ مقدرة سابقاً.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 146.26 ديناراً للشراء، و 146.28 ديناراً للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

استقر سعر الجنيه البريطاني اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، مسجلا نحو 177.65 دينارا للشراء، و 177.74 دينارا للبيع.

بقي سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد 217.89 ديناراً للشراء، و 220.31 ديناراً للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 38.98 دينارا للشراء، و 38.99 دينارا للبيع.

بقي سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد 47.97 ديناراً للشراء، و 48.51 ديناراً للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 39.81 دينارا للشراء، و 39.82 دينارا للبيع.

واستقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 476.27 دينارا للشراء، و 477.41 دينارا للبيع.

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عَنّْد مستوى 586.32 دينارا للشراء، و 592.84 دينارا للبيع.