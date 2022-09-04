سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 4 سبتمبر 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر، صباح الأحد 4 سبتمبر 2022، فِيْ البنك المركزي، وانخفض فِيْ تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

واستقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 140.52 دينارا للشراء، و 140.59 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري.

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلَّى 179.15 ديناراً للشراء، و 181.14 ديناراً للبيع، مقابل 179.17 ديناراً للشراء، و 181.16 ديناراً للبيع، أمس، بحسب موقع “الصرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر عَنّْد البنك المركزي، حيث بلغ 140.17 ديناراً للشراء، و 140.18 ديناراً للبيع، وهِيْ نفس أسعار أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد مستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وظل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي عَنّْد 162.65 دينارا للشراء، و 162.72 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية 207.26 دينارا للشراء، و 209.56 دينارا للبيع، مقابل 207.15 دينارا للشراء، و 209.46 دينارا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار فِيْ الجزائر

بقي سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 37.29 ديناراً للشراء، و 37.31 ديناراً للبيع.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.88 ديناراً للشراء، و 48.42 ديناراً للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي 38.16 دينارا للشراء، و 38.17 دينارا للبيع وهُو نفس السعر المسجل خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 454.66 دينارا للشراء، و 455.59 دينارا للبيع.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية 583.6 ديناراً للشراء، و 590.15 ديناراً للبيع.