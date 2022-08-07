سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأحد 7 أغسطس 2022

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات صباح الأحد 7 أغسطس 2022، فِيْ البنك المركزي والسوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 147.36 دينارا للشراء، و 147.43 دينارا للبيع، بحسب الموقع الرسمي لبنك الجزائر (bank-of-algeria.dz).

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية مستوى 183.37 دينارا للشراء، و 185.41 دينارا للبيع، بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

بقي سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 144.81 ديناراً للشراء، و 144.83 ديناراً للبيع.

وبلغ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

حافظ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر على مستواه مع البنك المركزي عَنّْد 176.24 دينارا للشراء، و 176.28 دينارا للبيع وهُو نفس سعر أمس.

وفِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، سجل الجنيه الإسترليني نحو 217.28 دينارا للشراء، و 219.69 دينارا للبيع، مقابل 217.30 دينارا للشراء، و 219.72 دينارا للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.53 دينارا للشراء، و 38.55 دينارا للبيع.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.90 دينارا للشراء و 48.43 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 39.42 دينارا للشراء، و 39.43 دينارا للبيع.

فِيْما وصل سعره فِيْ السوق السوداء نحو 49 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 471.56 ديناراً للشراء، و 472.22 ديناراً للبيع.

فِيْما يجري التداول على 586.86 دينارا للشراء، و 593.38 دينارا للبيع فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية.