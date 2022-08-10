سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 10 أغسطس 2022

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي خلال تعاملات الأربعاء 10 أغسطس 2022، كَمْا انخفض سعر الدولار.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 146.55 ديناراً للشراء، و 146.62 ديناراً للبيع، مقابل 147.41 ديناراً للشراء، و 147.49 ديناراً للبيع، أمس، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري. “بنك الجزائر”.

وبلغ سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 183.47 ديناراً للشراء، و 185.78 ديناراً للبيع، مقابل 183.48 ديناراً للشراء، و 185.52 ديناراً للبيع، أمس، بحسب “صرافة 247”. منصة لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية. .

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وتراجع سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 146.555 دينارا للشراء، و 146.62 دينارا للبيع، مقابل 144.15 دينارا للشراء، و 144.17 دينارا للبيع، أمس.

حافظ سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ البنك المركزي الجزائري إلَّى 173.48 ديناراً للشراء، و 173.56 ديناراً للبيع، مقابل 175.12 ديناراً للشراء، و 175.18 ديناراً للبيع، أمس.

فِيْما سجل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 217.23 ديناراً للشراء، و 219.65 ديناراً للبيع، مقابل 217.43 ديناراً للشراء، و 219.85 ديناراً للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ البنك المركزي الجزائري نحو 38.20 دينارا للشراء، و 38.21 دينارا للبيع، مقابل 38.35 دينارا للشراء، و 38.37 دينارا للبيع، أمس.

فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) 47.87 ديناراً للشراء، و 48.41 ديناراً للبيع، مقابل 47.89 ديناراً للشراء، و 48.42 ديناراً للبيع، أمس.

وسعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي، سجل نحو 39.09 دينارا للشراء، و 39.10 دينارا للبيع، مقابل 39.10 دينارا للشراء، و 39.25 دينارا للبيع، أمس.

فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) عَنّْد 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر نحو 468.24 ديناراً للشراء، و 468.44 ديناراً للبيع، مقابل 469.87 ديناراً للشراء، و 470.54 ديناراً للبيع، أمس.

وسجل سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 586.80 دينارا للشراء، و 593.32 دينارا للبيع، مقابل 586.89 دينارا للشراء، و 593.41 دينارا للبيع، امس.