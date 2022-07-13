سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 13 يوليو 2022.. هبوط العملة الأوروبية

تفاوت سعر اليورو فِيْ الجزائر، اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022، مقابل الدينار، بين البنك المركزي والسوق السوداء.

سعر اليورو فِيْ الجزائر اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأربعاء مع البنك المركزي عَنّْد المستوى 147.22 ديناراً للشراء، و 148.30 ديناراً للبيع، مقابل 148.50 ديناراً للشراء، و 148.57 ديناراً للبيع أمس، بحسب الموقع الرسمي للويبو. البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz” “.

فِيْما ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد 180.50 دينارا للشراء، و 182.50 دينارا للبيع، مقابل 180.47 دينارا للشراء، و 182.48 دينارا للبيع بالأمس، بحسب (. exchangegerates247) منصة متخصصة فِيْ مراقبة أسعار صرف العملات. فِيْ السوق الموازية الجزائرية (أسود).

توقعات النمو الاقتصادي للجزائر

بالنسبة لعام 2023، يتوقع معهد بريتون وودز، ومقره واشنطن، أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر إلَّى 2.4٪ أيضًا، مقارنة بـ 0.1٪ فقط كان متوقعًا فِيْ أكتوبر الماضي.

حقق الاقتصاد الجزائري نمواً بنسبة 4٪ فِيْ عام 2022، بحسب صندوق النقد الدولي، الذي توقع فِيْ تقريره السابق 3.4٪ فقط.

من المتوقع أن يكون ميزان الحساب الجاري للجزائر إيجابيًا لأول مرة منذ عدة سنوات، حيث يستقر عَنّْد 2.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي (مقارنة بـ -5.5 المتوقعة فِيْ أكتوبر)، قبل أن ينخفض ​​إلَّى -0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2023.

ويمثل ميزان الحساب الجاري -2.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022، بحسب التقرير، بينما توقع صندوق النقد الدولي -7.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر الدولار فِيْ الجزائر، اليوم الأربعاء، لدى البنك المركزي الجزائري، إلَّى 147.15 ديناراً للشراء، و 147.16 ديناراً للبيع، مقابل 146.78 ديناراً للشراء، و 146.79 ديناراً للبيع أمس.

استقر سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية خلال تعاملات صباح الأحد عَنّْد 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

فِيْما انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي إلَّى 174.20 دينارا للشراء، و 174.24 دينارا للبيع.

كَمْا انخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية إلَّى نحو 213.79 دينارا للشراء و 216.16 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 39.20 دينارا للشراء، و 39.21 دينارا للبيع.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.96 ديناراً للشراء، و 48.49 ديناراً للبيع.

ارتفع سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي عَنّْد 40.06 دينارا للشراء، و 40.07 دينارا للبيع.

بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء و 49.55 دينارا للبيع.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي بنحو 477.00 دينارا للشراء، و 477.98 دينارا للبيع.

فِيْما تراجع سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق غير الرسمية (السوداء) الموازية عَنّْد المستوى 584.39 دينارا للشراء، و 590.88 دينارا للبيع.