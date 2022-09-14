سعر الدولار واليورو اليوم فِيْ الجزائر الأربعاء 14 سبتمبر 2022

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر خلال تعاملات الأربعاء 14 سبتمبر 2022 فِيْ البنك المركزي، فِيْما هبط فِيْ السوق السوداء.

سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر

ارتفع سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي إلَّى 142.36 دينارا للشراء، و 142.41 دينارا للبيع، بحسب نشرة البنك المركزي الجزائري “bank-of-algeria.dz”.

سجل سعر اليورو اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 179.42 دينارا للشراء، و 181.41 دينارا للبيع، بحسب منصة “exchangerates247” لمراقبة أسعار العملات فِيْ السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والجنيه الاسترليني اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي 140.40 دينارا للشراء، 140.41 دينارا للبيع، مقابل 140.24 دينارا للشراء، 140.26 دينارا للبيع فِيْ ختام تعاملات امس.

وظل سعر الدولار اليوم فِيْ السوق الموازية غير الرسمية عَنّْد المستوى 180 دينارا للشراء و 182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر مع البنك المركزي نحو 164.44 دينارا للشراء، و 164.52 دينارا للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم فِيْ الجزائر فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 206.87 دينارا للشراء، و 209.17 دينارا للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار اليوم فِيْ الجزائر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 37.34 دينارا للشراء، و 37.37 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 47.89 دينارا للشراء، و 48.42 دينارا للبيع. .

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم فِيْ الجزائر لدى البنك المركزي نحو 38.22 دينارا للشراء، و 38.23 دينارا للبيع، فِيْما بلغ سعره فِيْ السوق الموازية (السوداء) نحو 49.01 دينارا للشراء، و 49.55 دينارا للبيع. .

جاء سعر الدينار الكويتي اليوم فِيْ الجزائر فِيْ البنك المركزي بنحو 455.70 دينارا للشراء، و 455.90 دينارا للبيع، فِيْما جاء سعره فِيْ السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 585.53 دينارا للشراء، و 590.01 دينارا للشراء. تخفِيْض السعر.